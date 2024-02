Champions-League-Achtelfinale Remis in Eindhoven - Dortmund dank Malen mit guter Ausgangslage Stand: 20.02.2024 22:56 Uhr

Trotz wackliger Defensive und vielen Fehlern im Spiel nach vorn hat sich Borussia Dortmund beim Champions-League-Achtelfinale in Eindhoven mit einem 1:1 am Dienstagabend (20.02.2024) eine gute Ausgangslage erarbeitet - dank Ex-PSV-Star Donyell Malen.

Dabei mussten die Dortmunder den ersten Rückschlag bereits kurz vor dem Anpfiff wegstecken. Stammkeeper Gregor Kobel signalisierte beim Aufwärmen muskuläre Probleme, Alexander Meyer musste spontan einspringen. Über mangelnde Beschäftigung konnte sich der 32-Jährige anschließend nicht beschweren. Der sehr aktive Ex-Napoli-Star Hirving Lozano schloss in der 12. Minute aber zu harmlos ab, auch der völlig freistehende Malik Tillmann scheiterte nach einer guten Viertelstunde auf Zuspiel von Luuk de Jong von der Strafraumgrenze.

Füllkrug und Malen scheitern - dann trifft Malen doch

Doch auch der manchmal reichlich luftig verteidigende BVB suchte nach Ballgewinnen immer wieder zügig den Weg in die Spitze. Donyell Malen verzog in der 15. Minute knapp, anschließend setzte Niclas Füllkrug den Ball komplett freistehend aus zentraler Position weit über die Latte.

Aus einer Szene, die weit weniger Torgefahr verhieß als die beiden vorigen, ging Dortmund dann in der 24. Minute in Führung. Emre Can hatte an der Seitenlinie den Ball erobert, über Füllkrug marschierte Malen halbrechts in den Strafraum. Der Winkel war eigentlich ungünstig für einen Abschluss. Doch der ehemalige Eindhovener, der zwischen 2018 und 2021 für die PSV stürmte, ehe er für 30 Millionen Euro beim BVB anheuerte, traute sich den Schuss zu: Leicht abgefälscht von Sergino Dest schlug die Kugel im rechten Winkel ein.

BVB defensiv sehr anfällig

Die PSV reagierte mit wütenden Gegenangriffen, Dortmund bekam keine Sicherheit in die Defensive. Doch die Gastgeber blieben im Abschluss zu ungenau, Ismael Saibari und Johan Bakayoko vergaben weitere Großchancen, der BVB konnte sich glücklich schätzen, die 1:0-Führung in die Pause zu retten.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Eindhoven am Drücker, Dortmund verlor bei den eigenen Angriffsversuchen viel zu schnell die Bälle und bakem kaum noch Entlastung hin. Eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters brachte dann den Ausgleich.

Hummels trifft erst den Ball, dann Lozano

In der 55. Minute traf Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels bei einer Klärungsaktion zuerst den Ball, dann stürzte Lozano über seine Grätsche. Srdan Jovanovic zeigte ziemlich entschlossen auf den Elfmeterpunkt und versuchte die heranstürmden Dortmunder gestenreich dadurch zu beschwichtigen, dass die Entscheidung am Videoschirm überprüft wurde. Dort hielt man den Pfiff allerdings offenbar für nicht so gravierend fehlerhaft, dass man eine Korrektur für nötig hielt - de Jong nahm das Geschenk dankend an und traf zum 1:1.

Auch danach wackelte Dortmund weiter defensiv, hätte aber beinahe durch einen Geniestreich des eingewechselten Marius Wolf die Führung zurückerobert. Einen Freistoß von Ian Maatsen, Chelsea-Leihgabe mit PSV-Ausbildung, zirkelte Wolf mit der Hacke an den linken Pfosten (72.).

Jetzt zu Hause gegen Hoffenheim

Für das Rückspiel am 13. März in der Dortmund hat Dortmund dennoch eine vielversprechende Ausgangsposition. Vorher geht es in der Bundesliga am Sonntag (25.02.2024, 17.30 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de) zu Hause gegen die TSG Hoffenheim weiter, dort geht es bei einem Punkt Vorsprung auf den Tabellenfünften RB Leipzig um die erneute Qualifikation zur Champions League.