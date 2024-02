Es geht richtig gut los. Erst dribbelt sich Sancho über halbrechts etwas glücklich durch, dann misslingt ihm aus aussichtsreicher Position der Pass nach rechts zu Malen. So gibt's die Kontergelegenheit, an deren Ende Lozano links im Sechzehnmeterraum einen Eckball herausholt...

Allerdings: Zu unterschätzen ist die PSV keineswegs. Mit knackigen 62 Punkten aus 22 Ligaspielen liegen sie zehn Zähler vor dem ersten Verfolger Feyenoord Rotterdam. Das Beeindruckende: Die Truppe von Ex-Dortmund-Trainer Peter Bosz gab überhaupt nur in zwei Partien Punkte ab, ist in der laufenden Saison in der Eredivisie noch ungeschlagen. 70 eigene Treffer und lediglich zehn Gegentore sollte bei den Deutschen definitiv keinen Hochmut aufkommen lassen.

Ein Glück für die Schwarz-Gelben: Bundesliga ist nicht gleich Champions League. Dort nämlich lief es in der Hammergruppe mit Paris Saint-Germain, der AC Milan und Newcastle United richtig gut. Obwohl die erste Begegnung mit den Franzosen verloren ging (0:2), konnten sie sich schließlich in der Gruppe F durchsetzen – als Tabellenerster. Insgesamt drei Siege und zwei Remis bei nur einer Niederlage bedeuteten den sicheren Einzug ins Achtelfinale. Ganz großen Gegnern wie Real Madrid, Manchester City und dem FC Barcelona konnten sie damit aus dem Weg gehen.

So richtig Selbstvertrauen hat die Borussia am vergangenen Wochenende in der Bundesliga für den heutigen Champions-League-Auftritt nicht getankt. Trotz früher und lang anhaltender Führung reichte es beim schwächelnden VfL Wolfsburg nur zu einem Unentschieden (1:1). In der Meisterschaft genügen die teilweise durchschnittlichen Auftritte momentan nur für den vierten Platz – zu wenig angesichts der kriselnden Bayern, die sonst den Meistertitel gegen den BVB verteidigen mussten. Da RB Leipzig auf Rang fünf nur einen Zähler entfernt ist, müssen die Westfalen eher darauf schauen, den Königsklassen-Einzug aus eigener Kraft zu schaffen und die Sachsen auf Distanz zu halten.