DFL-Investor Neue Abstimmung - was möglich ist und was nicht Stand: 19.02.2024 09:59 Uhr

Mehrere Klubvertreter aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga fordern wie zahlreiche Fanszenen eine neue Abstimmung über den Investoreneinstieg in der DFL - was in dieser Hinsicht möglich ist und was nicht.

Kann einfach eine neue Abstimmung anberaumt werden?

Auf Anfrage der Sportschau teilte die DFL im Namen von Präsidiumssprecher Hans-Joachim Watzke mit: "Wenn wir das Gefühl haben, dass die Mehrheit das im März nicht mehr will, werden wir unser Votum sicher nicht gegen deren Willen geben. Dann hätten wir eine neue Situation." Auch Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt und DFL-Präsidiumsmitglied, sagte am Wochenende: "Wenn in die Mitgliederversammlung ein neuer Antrag eingebracht wird, über den Sachverhalt neu abzustimmen, wird man sich damit beschäftigen müssen."

Hans-Joachim Watzke, Präsidiumssprecher der DFL

Zuvor hatte Hellmann einer Neuabstimmung eine Absage erteilt und darauf hingewiesen, dass der Beschluss rechtsgültig geworden sei. Man könne nicht einfach neu abstimmen. Lars Leuschner, Vereinsrechtsexperte an der Uni Osnabrück, pflichtet dieser Sichtweise grundsätzlich bei. "Eine einfache Wiederholung der Abstimmung auf Antrag einzelner Mitglieder halte ich nicht für möglich" , sagte Leuschner. "Sonst könnte eine Minderheit unter den Klubs den Beschluss kippen."

Tennisbälle auf dem Spielfeld

Wie könnte auf anderem Wege eine neue Abstimmung ermöglicht werden?

In der Abstimmung vom 11. Dezember 2023 wurde das DFL-Präsidium "beauftragt und ermächtigt" , das Geschäft mit einem Investor zu einem Abschluss zu bringen. "Wenn man in der DFL eine neue Abstimmung über den Investoreneinstieg will, müsste man dafür zunächst den Beschluss aus dem Dezember außer Kraft setzen, Darüber müsste in einer Mitgliederversammlung abgestimmt werden" , sagt Leuschner. Eine mehrheitliche Zustimmung zu einem solchen Antrag würde den Weg für eine weitere Abstimmung über den Investoreneinstieg an sich frei machen, sagt Vereinsrechtsexperte Leuschner.

Das ist nun offensichtlich das Ziel des 1. FC Köln, der in einem Brief an das DFL-Präsidium ankündigte, einen Antrag zu stellen, "um das DFL-Präsidium vom durch die Mitgliederversammlung erteilten Abschlussmandat zu befreien" . Auch St. Pauli und Gladbach schlugen dieses Vorgehen vor. Köln kündigte an, dafür eine außerordentliche Mitgliederversammlung zu beantragen. Diesen Antrag müssten insgesamt zehn Klubs stellen, wenn das Präsidium der DFL nicht selbst eine solche Versammlung einberuft.

Welche Abstimmungsszenarien gibt es?

Abstimmung ist nicht gleich Abstimmung. Für den grundsätzlichen Beschluss zum Investoreneinstieg am 11. Dezember 2023 war eine qualifizierte Zweidrittelmehrheit nötig. "Qualifiziert" bedeutet, dass 24 "Ja"-Stimmen unter den 36 Klubs erforderlich sind, Enthaltungen wurden dabei also nicht abgezogen. Doch das gilt nicht bei jeder Abstimmung.

Nach Ansicht von Vereinsrechtsexperte Leuschner wäre eine einfache Mehrheit ausreichend bei der Frage, ob das Präsidium von dem Mandat befreit wird, um den Weg für eine neue Abstimmung freizumachen.

ausreichend bei der Frage, ob das Präsidium von dem Mandat befreit wird, um den Weg für eine neue Abstimmung freizumachen. Nach Informationen der Sportschau erwägten zuletzt Teile des DFL-Präsidiums zudem einen finalen Beschluss der Klubs über das finale Angebot des Investors. Dann aber nicht wie bei der grundsätzlichen Abstimmung mit qualifizierter Zweidrittelmehrheit, sondern mit einfacher Mehrheit . Ein Vorgehen, das viel Widerspruch ernten könnte.

. Ein Vorgehen, das viel Widerspruch ernten könnte. Die ohnehin noch notwendigen Satzungsänderungen für den Investoreneinstieg müssten aber mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Die DFL sieht die Klubs durch die Satzung in der Pflicht, dieser Satzungsänderung zuzustimmen, um das beschlossene Geschäft umzusetzen. Jurist Leuschner hat daran allerdings Zweifel.

Ist der Beschluss wegen Hannover 96 noch rechtlich anfechtbar?

Der Mutterverein Hannover 96 erhob zuletzt schwere Vorwürfe gegen die DFL. In einer Mitteilung hieß es, der Verein habe die DFL im Vorfeld der Abstimmung von seiner Weisung an Geschäftsführer Martin Kind informiert - Kind sollte mit "Nein" stimmen. "Die DFL musste also ganz konkret davon ausgehen, dass sich Martin Kind, nach jahrelangen Verstößen gegen die Weisungen des Vereinsvorstands, erneut über diese hinwegsetzen würde" , hieß es. Die DFL habe die Abstimmung absichtlich nicht nachvollziehbar gestaltet, um das gewünschte Ergebnis herbeizuführen.

Martin Kind, Geschäftsführer von Hannover 96

Die DFL erwidert auf Anfrage der Sportschau: "Die DFL hat keine Kenntnis, ob eine solche Missachtung durch Martin Kind vorliegt. Grundsätzlich weist die DFL die Vorwürfe des Hannover 96 e.V. entschieden zurück." Der Umfang des Weisungsrecht sei im sogenannten Hannover-96-Vertrag zwischen Kind und dem Verein geregelt. Der Vertrag regele "diese Frage zwischen beiden Parteien offenbar nicht interpretationsfrei".

Eine Anfechtung der Abstimmung aus dem Dezember auf dem Rechtsweg hält Vereinsrechtsexperte Leuschner kaum noch für möglich. Zum einen stehe weiter nicht fest, ob Kind wirklich mit "Ja" gestimmt hat. Zum anderen müsse selbst ein Stimmverhalten gegen die Weisung des Muttervereins die Stimme nicht grundsätzlich ungültig machen und eine entsprechende Klage käme nun vermutlich zu spät.