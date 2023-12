Abstimmung in Frankfurt Entscheidung in der DFL - Klubs stimmen über Investor ab Stand: 11.12.2023 09:14 Uhr

Heute stimmen die Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga darüber ab, ob die DFL ihre Vermarktung künftig mit einem Investor vorantreiben soll. Die Mitgliederversammlung beginnt um 11 Uhr.

Vertreter der 36 Klubs treffen sich in einem Hotel am Frankfurter Flughafen, um die richtungsweisende Entscheidung zu treffen. Das Präsidium und der Aufsichtsrat haben den Antrag gestellt, dass die beiden DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel mit potenziellen Investoren verhandeln und dann dem Präsidium ein Angebot zum Abschluss vorlegen sollen.

Im Kern geht es darum, dass die DFL ihr Geschäftsmodell weiterentwickeln will und für erforderliche Maßnahmen bei der Digitalisierung und der Internationalisierung Geld braucht. Es herrscht weitgehend Einigkeit unter den Klubs, dass das richtig ist - weniger einig sind sich die Vereine und die DFL bei der Frage, ob dafür ein Investor hinzugezogen werden soll.

Beiden Lagern fehlen noch Stimmen

Für die Annahme des Antrags sind 24 Ja-Stimmen erforderlich, also eine Zwei-Drittel-Mehrheit unter den 36 Klubs. Eine Enthaltung hat also dieselbe Wirkung wie eine Nein-Stimme. Die Lager teilen sich vor der Abstimmung bislang auf Grundlage von Interviews, Klubmitteilungen und einer Umfrage des "Kicker" so auf:

Für den Einstieg eines Investors haben sich bislang 15 Klubs öffentlich ausgesprochen: Bayern München, RB Leipzig, TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen, 1. FC Heidenheim, VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart, VfL Bochum, SC Paderborn, SpVgg Greuther Fürth und Schalke 04.

Ablehnung kündigten vor der Versammlung drei Klubs an: 1. FC Köln, SC Freiburg, FC St. Pauli.

Enthalten will sich: VfL Osnabrück.

Unklarheit besteht bei: 1. FC Union Berlin (kritisiert den Antrag als falsch, fordert eine Verschiebung, benennt aber kein Abstimmungsverhalten), Hannover 96 (Geschäftsführer Martin Kind ist eigentlich dafür, der Mutterverein der ausgegliederten KGaA forderte Geschäftsführer Martin Kind aber auf, mit "Nein" zu stimmen).

Öffentlich noch nicht zum Abstimmungsverhalten geäußert haben sich: FC Augsburg, Darmstadt 98, Mainz 05, Hertha BSC, Eintracht Braunschweig, Fortuna Düsseldorf, SV Elversberg, Hamburger SV, 1. FC Kaiserslautern, Karlsruher SC, Holstein Kiel, 1. FC Magdeburg, 1. FC Nürnberg, Hansa Rostock, SV Wehen Wiesbaden.

DFL will eine Milliarde - muss dafür aber 20 Jahre lang Geld abgeben

Die Rahmenbedingungen für den möglichen Investoreneinstieg:

Etwa eine Milliarde Euro soll vom Investor kommen.

Rund acht Prozent der Einnahmen aus den Erlösen der Vermarktungsrechte sollen im Gegenzug an den Investor gehen. Die Vermarktungsrechte sollen in einer noch zu gründenden Tochterfirma der DFL mit dem Namen "MediaCo" gebündelt werden.

Die Laufzeit der Zusammenarbeit und auch der Zahlungen an den Investor beträgt 20 Jahre.

Die Befürworter des Investoreneinstiegs hoffen, dass der Partner mit Geld sowie einem Netzwerk und Wissen die Vermarktung der Bundesliga und der 2. Bundesliga verbessert und so die Einnahmen steigert. Mit dem dauerhaften Abzug von acht Prozent der Einnahmen wäre die DFL auf eine Steigerung der Einnahmen insgesamt angewiesen, um die Verpflichtung an den Investor auszugleichen.

Die Sorge vieler Kritiker: Halten die "Roten Linien", die die beiden DFL-Geschäftsführer Lenz und Merkel versprochen haben? Der Investor soll der DFL zufolge keinen Einfluss auf die Gestaltung des Spielplans haben, nicht gegen den Willen der Klubs Spiele ins Ausland verlegen oder Playoffs in der Bundesliga einführen können. All dies bleibe in den Händen der Klubs und der DFL, sagt die Geschäftsführung. Der 1. FC Köln und viele aktive Fanszenen kritisieren aber, dass bei Private-Equity-Unternehmen mit ihren hohen Renditeerwartungen mindestens zu indirekter Einflussnahme kommen könnte.

Die beiden DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel (l.) und Marc Lenz

Entscheidung mit Spaltungspotenzial

Wie beim geplatzten Deal im Mai kommt Widerspruch aus der 2. Bundesliga. Bayer Leverkusens Geschäftsführer hatte bereits indirekt mit einer Abspaltung der Bundesliga von der 2. Bundesliga gedroht.

Auch wenn diese organisatorisch schwer durchsetzbar ist, könnten andere Streitpunkte wie Machtverhältnisse in den Gremien, die Gewichtung von Stimmrechten oder die Geldverteilung aufkommen.