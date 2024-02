DFL-Investor Auch FC St. Pauli für neue Abstimmung Stand: 16.02.2024 15:08 Uhr

Mit dem FC St. Pauli hat sich ein weiterer Klub für einen neue Abstimmung über den möglichen Investoreneinstieg bei der DFL ausgesprochen - eine solchen Vorschlage habe man bereits im Dezember gemacht.

Die Ankündigung des 1. FC Köln, einen Antrag zu stellen, " um das DFL-Präsidium vom durch die Mitgliederversammlung erteilten Abschlussmandat zu befreien ", habe der FC St. Pauli schon vorgebracht, teilte der Klub auf eine Anfrage des Blogs "MillernTon" mit.

Man habe " lange vor dem 1. FC Köln genau diesen Vorschlag in einer DFL-Präsidiumssitzung in den Umlauf gebracht - und zwar bereits am 19. Dezember 2023 ", zitiert "MillernTon" den FC St. Pauli. Der Klub spricht sich also ebenfalls dafür aus, den Abstimmungsprozess neu zu starten. St. Paulis Präsident Oke Göttlich ist Teil des DFL-Präsidiums.

St. Pauli: "Es bestehen Glaubwürdigkeitsvorbehalte"

Die Zustimmung für den möglichen Investoreneinstieg erfolgte bei der Mitgliederversammlung der DFL am 11. Dezember 2023 mit der kleinsten nötigen Mehrheit von 24 der 36 Klubs. Martin Kind, Mehrheitsgesellschafter von Hannover 96, stimmte damals möglicherweise mit "Ja" und damit entgegen der Weisung des Muttervereins.

Mehrere Klubs und Fanszenen sehen den Verdacht, dass dadurch gegen die 50+1-Regel verstoßen wurde. Denn das Weisungsrecht durch den Mutterverein ist Kern dieser Regel, sie soll die Entscheidungsgewalt für den Mutterverein sicherstellen. St. Pauli teilte mit, dass " bezogen auf die Abstimmung große moralische als auch Glaubwürdigkeitsvorbehalte bestehen ".

Immer mehr Klubs fordern neue Abstimmung

Mittlerweile haben sich Klubvertreter von insgesamt neun Vereinen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga für eine neue Abstimmung ausgesprochen oder zumindest dafür offen gezeigt. Claus Vogt, Präsident des VfB Stuttgart, warb dafür. Auch Klubs wie Hansa Rostock und der Karlsruher SC sprachen sich dafür aus - alle drei Klubs hatten eigenen Angaben zufolge mit "Ja" gestimmt. Mit Union Berlin, Eintracht Braunschweig und Hertha BSC sind neben Köln und St. Pauli drei weitere der Klubs dabei, die ihre Ablehnung öffentlich gemacht hatten. Der VfL Osnabrück, der eine Enthaltung angekündigt hatte, sprach sich ebenfalls für eine neue Abstimmung aus.

Einigkeit herrscht in dieser Frage keineswegs. Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann, der auch Mitglied im DFL-Präsidium ist, erteilte einer neuen Abstimmung eine Absage. Auch mehrere andere Klubs sehen das so. " Wir sehen aktuell keinen Anlass, einem demokratischen Votum ein weiteres folgen zu lassen ", teilte Borussia Dortmund auf eine Anfrage des Magazins "11 Freunde" mit, das alle 36 Klubs befragte. Dem Bericht zufolge sehen auch Mainz 05, der SC Paderborn, RB Leipzig und der 1. FC Heidenheim keine Notwendigkeit für eine weitere Abstimmung.

Investorenstreit und 50+1 - Deutschlands Profifußball in der Krise

Die Proteste in den Stadien, die Forderungen nach einer neuen Abstimmung durch die Klubs und die Frage eines möglichen Verstoßes gegen 50+1 stürzen den deutschen Profifußball in eine Krise. Das Bundeskartellamt hatte in seiner vorläufigen Einschätzung vom 31. Mai 2021 deutlich gemacht, dass die Grundregel von 50+1 zwar kartellrechtsneutral sei, die Ausnahmenregelung für die Werksklubs aus Wolfsburg und Leverkusen sowie zum damaligen Zeitpunkt Hoffenheim allerdings nicht. Der daraufhin erarbeitete, aber noch nicht endgültig beschlossene Kompromiss bei der Feststellung der Rechtssicherheit für die 50+1-Regel steht nun möglicherweise wieder infrage.

Denn das Bundeskartellamt kündigte angesichts der Lage um die Abstimmung und Hannover 96 in einem Schreiben an die Verfahrensbeteiligten an, "sich mit den jüngsten Entwicklungen hinsichtlich der Anwendung der 50+1-Regel durch die DFL vertraut zu machen und dann über das weitere Vorgehen zu beraten" . Die DFL teilte auf Anfrage unter Bezugnahme auf den vereinbarten Kompromiss mit: "Für eine grundlegende Änderung dieser Beurteilung des Bundeskartellamts gibt es keine Anzeichen."