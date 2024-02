Fan-Proteste DFL-Investor - Stuttgarts Präsident fordert Wiederholung der Abstimmung Stand: 07.02.2024 13:19 Uhr

Claus Vogt, Präsident des VfB Stuttgart, hat eine Wiederholung der Abstimmung über den Einstieg eines Investors in der DFL gefordert.

"Unser Verständnis von Demokratie - auch im Fußball - sollte sein: Die Mehrheit entscheidet" , schrieb Vogt im Netzwerk X. "Kann aber nicht sichergestellt werden, dass ein demokratisch zustande gekommenes Abstimmungsergebnis korrekt ist, sollte man im Sinne der Demokratie und im Sinne unseres Fußballs miteinander diskutieren, ob eine erneute, transparente Abstimmung aller 36 Vereine in der DFL notwendig ist. Ich meine: ja, es ist notwendig!" Der VfB Stuttgart hatte nach eigenen Angaben im Dezember für den Investoreneinstieg gestimmt.

Nach Informationen der Sportschau hatte sich zuvor mindestens ein weiterer Erstligist neben dem VfB Stuttgart für eine Wiederholung der Abstimmung ausgesprochen und richtete diesen Vorschlag in einem offenen Brief an die anderen Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga.

Mögliches "Ja" von Martin Kind sorgte für Kontroverse

In den vergangenen Wochen hatte es in zahlreichen Stadien der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga Proteste von organisierten Fanszenen gegen den Investoreneinstieg gegeben. Neben dem allgemeinen Kritikpunkt der Kommerzialisierung und einer befürchteten Einflussnahme des Investors kritisieren Fans auch den Ablauf der Abstimmung am 11. Dezember 2023 in Frankfurt. Die notwendige Zweidrittelmehrheit kam mit der kleinstmöglichen Menge an Ja-Stimmen zusammen.

Unter der 24 Stimmen der 36 DFL-Klubs für den Investoreneinstieg befand sich mutmaßlich auch die von Hannover 96. Geschäftsführer Martin Kind hätte in diesem Fall gegen die Weisung des Muttervereins Hannover 96 e. V. gehandelt, was Fanszenen als Aushebelung der 50+1-Regelung kritisieren. Kind legte bislang nicht offen, wie er abgestimmt hat.

Das Bündnis Fanszenen Deutschland hatte im Januar bereits "eine erneute Abstimmung unter völliger Transparenz und Einhaltung der 50+1-Regel" gefordert. Die DFL äußerte sich bislang noch nicht öffentlich zu den Protesten. Im Dezember bezeichnete der Ligaverband den Beschluss als "wirksam und rechtmäßig gefasst" .

Osnabrück fordert Abschaffung von geheimen Abstimmungen

Michael Welling, Geschäftsführer des Zweitligisten VfL Osnabrück kündigte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" einen Antrag bei der DFL an, um geheime Abstimmungen in der DFL abzuschaffen - mit Ausnahme der Wahl von Personen in Ämter. "Nur so können wir auch formal garantieren, dass die Klubvertreter bei DFL-Abstimmungen den Vereins- und Mitgliederwillen umsetzen und gemäß der Idee von 50+1 agieren", sagte Welling. Die Abstimmung sei in Verbindung mit dem knappen Ergebnis "nicht hilfreich für die Akzeptanz gewesen".