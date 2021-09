Erling Haaland ist zwar unverletzt zurückgekehrt, hat sich mit fünf Toren in drei Länderspielen für Norwegen aber auch nicht gerade geschont. Den jungen Angreifer davon zu überzeugen, auch mal eine Pause einzulegen, sei keine leichte Aufgabe, sagt Trainer Rose. Aber " jedes Tor ist für ihn auch eine Form von Regeneration ".

1. FC Union Berlin - FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Ein Duell der Gegensätze: Union Berlin erlebt mit fünf Punkten aus drei Spielen den besten Saisonstart der kurzen Bundesliga-Vereinsgeschichte. Augsburg dagegen ist so schlecht gestartet wie noch nie: ein Punkt, minus sieben Tore.

Besonders frappierend für die Augsburger: Sie haben sich in ihren drei Partien noch keine einzige Großchance erarbeitet, aber sieben "Hundertprozentige" der Gegner zugelassen. So stehen die Chancen gut, dass Union seine Heimserie ausbaut: Seit 18 Spielen sind die Berliner in der Alten Försterei ungeschlagen.