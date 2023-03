Bundesliga, 23. Spieltag Über Trainer, die in die Vergangenheit reisen Stand: 02.03.2023 17:36 Uhr

Marco Rose war mal Trainer in Dortmund, nun ist er in Leipzig - und trifft auf seinen alten Klub. Und er ist auf seiner Reise in die Vergangenheit nicht alleine am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

Borussia Dortmund - RB Leipzig (Freitag, 20.30 Uhr)

Über die sogenannte Rose-Tabelle hat man zuletzt einiges lesen können. In ihr werden nicht die Ergebnisse von 22 Spielen ausgewiesen, sondern nur die der vergangenen 17, seitdem also Marco Rose Trainer von RB Leipzig ist. Leipzig ist in der Rose-Tabelle Erster mit 37 Punkten, macht im Durchschnitt 2,2 Punkte pro Spiel - kein Trainer in der Vereinsgeschichte war in der Bundesliga erfolgreicher.

Nun wartet auf Leipzig allerdings eine echte Herausforderung, für Rose gilt das womöglich auch. Der Gegner Dortmund hat alle sieben Bundesligaspiele in diesem Jahr gewonnen und ist in der echten Tabelle nun erster Bayern-Verfolger, vier Punkte Vorsprung vor Leipzig auf Rang vier. Rose ist vor dem Spitzenspiel als Taktik-Tüfftler gefordert, aber er reist auch in die eigene Vergangenheit.

In der vergangenen Saison war Rose Trainer beim BVB, in der Liga wurden sie gemeinsam Vizemeister - und doch trennten sich die Wege am Saisonende wieder. In Dortmund hatten sie sich mehr erhofft. Auch deshalb birgt das Spitzenspiel zum Auftakt des 23. Spieltags (ab 20.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) einige Brisanz.

Rose war dann auch bemüht, sogar in der Trennung etwas Positives zu erkennen. "Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dort zerlegt worden bin" , sagte er. "Ein paar Dinge haben sich so gefügt, dass ich jetzt Trainer in Leipzig bin."

VfL Bochum - FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr)

Apropos, Trainer-Rückkehrer und brisante Zeitreisen: Thomas Reis war mal Spieler in Bochum und später auch Trainer, mit ihm stieg der VfL 2021 in die Bundesliga auf, zusammen schafften sie den Klassenerhalt. Doch als der Start in die aktuelle Saison misslang, trennte sich Bochum wenige Tage nach einer Niederlage gegen Schalke von Reis - und der unterschrieb später ausgerechnet bei Schalke.

"Es war eine unschöne Trennung" , sagte Reis nun, zwei Tage vor seiner Rückkehr nach Bochum (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de). Und tatsächlich ist da ja Brisanz, nicht nur wegen der Tabelle, in der Schalke (16 Punkte) Letzter ist und Bochum Vorletzter.

Reis sagte auch: "Ich glaube nicht, dass uns viel Liebe entgegen schlagen wird." Damit ist tatsächlich eher nicht zu rechnen, auch wenn sie in Bochum natürlich längst einen neuen Trainer gefunden haben. Unter Thomas Letsch hat der VfL zumindest in den Heimspielen sehr ordentlich gepunktet, 16 von 19 Punkten holte Bochum im eigenen Stadion.

1. FC Union Berlin - 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)

Eisern ist Union vor allem in den Heimspielen, da ist der Klub in dieser Bundesliga-Saison als einzige Mannschaft neben den Bayern noch ungeschlagen (sieben Siege, drei Remis). Die letzte Heimniederlage hat der 1. FC Union im Februar 2022 kassiert.

Und daran wird sich auch gegen Köln (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) nichts ändern, sagt die Statistik. Denn der FC hat in dieser Saison nur eins von elf Auswärtsspielen gewonnen (fünf Niederlagen, fünf Remis) und Tore erzielen sie gerade auch keine mehr. Zuletzt blieb Köln in vier von fünf Spielen ohne Treffer.

Immerhin ein Kölner wird sich trotzdem auf die Fahrt nach Berlin freuen, es ist natürlich der Trainer. Steffen Baumgart kam als Spieler zu Union, das war im Jahr 2002. Er blieb nur zwei Jahre - und ist irgendwie doch nie gegangen. Noch immer spielt Baumgart in der Traditionsmannschaft und Vereinsmitglied ist er auch. Baumgart sagt: "Natürlich wäre ein Sieg etwas Besonderes."

1. FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

Der Trend ist gerade ein Mainzer Freund, aber kein Hoffenheimer. In der Rückrunde ist Mainz ein Spitzenteam, hat schon zwölf Punkte geholt, nur der BVB punktet besser. Man sieht diese Entwicklung besonders gut an Jae-sung Lee. Bis zur WM-Pause war Mittelfeldspieler Lee oft unauffällig, in diesem Jahr sind seine Leistungen nicht mehr zu übersehen. Fünf Tore hat er schon erzielt, viermal das 1:0.

Hoffenheim hingegen hat gerade für einen Vereinsnegativrekord gesorgt. Alle fünf Rückrundenspiele hat die TSG verloren und ist nun seit zwölf Ligaspielen sieglos. Auch der neue Trainer Pellegrino Matarazzo hat keinen guten Start gehabt, seine Bilanz: Null Punkte aus drei Ligaspielen. Es sieht alles irgendwie gar nicht gut aus für Hoffenheim vor dem Spiel in Mainz (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de).

Vor dem Spiel in Mainz sprach Matarazzo dann auch über den Abstiegskampf, und er war offenbar durchaus optimistisch. Er sagte: "Ich habe die neuen Trikots für die nächste Saison gesehen - die wir in der ersten Liga tragen werden."

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

An das letzte Spiel in Gladbach haben sie in Freiburg natürlich gute Erinnerungen. Im Dezember 2021 gewann Freiburg 6:0, alle Tore fielen in der ersten Halbzeit - nie hatte eine Mannschaft in der Bundesliga zu diesem Zeitpunkt höher geführt. Und nun geht es wieder nach Gladbach - und zwar als der beste SC Freiburg aller Zeiten, zumindest statistisch: 41 Punkte nach 22 Spielen, nie zuvor stand der Klub besser da.

Und Gladbach? Die Borussia ist manchem Beobachter auch im Jahr 2023 ein Rätsel, zuletzt folgte auf einen Sieg gegen die Bayern ein 0:4 gegen Mainz. Zwei Siege nacheinander sind Gladbach in dieser Saison noch nicht gelungen. Immerhin, in Heimspielen läuft es: Sieben Siege, darunter je einer gegen die Spitzenteams aus München, Dortmund, Leipzig. Vielleicht kommt den Gladbachern der beste SC Freiburg aller Zeiten doch gar nicht so ungelegen (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de).

FC Augsburg - Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr)

Heimspiele kann auch Augsburg, in diesem Jahr gewann der FCA alle drei, immer 1:0. Es sind Punkte, auf die Augsburg nicht verzichten kann, schließlich verlieren sie auswärts mit einiger Regelmäßigkeit. Im Jahr 2023 hat der FCA viermal auswärts gespielt - und nicht einen einzigen Punkt geholt. "Wir wissen, dass wir noch viele Punkte für den Klassenerhalt brauchen. Wir brennen darauf, zu Hause wieder zu punkten" , sagt Trainer Enrico Maaßen.

Vor dem Heimspiel gegen Bremen (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) könnten den Augsburgern dann auch eine Statistik Mut machen: Zu Beginn der Saison hat Werder auch auswärts überzeugt, von den vergangenen fünf Spielen in der Fremde aber vier verloren und dabei 17 Gegentore kassiert.

VfB Stuttgart - Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr)

Für den VfB Stuttgart und Bruno Labbadia ist das mit den Bayern eher keine gute Nachricht. Vor Weihnachten hatte Labbadia als Trainer in Stuttgart übernommen, er soll den Klub vor dem Abstieg retten, doch seitdem gab es in sieben Spielen nur fünf Punkte. Und ausgerechnet jetzt kommt also der Rekordmeister aus München (ab 18.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de).

Als Spieler war Labbadia einst selbst bei den Bayern, von 1991 bis 1994, ist lange her. Aus dem Spieler Labbadia ist längst ein Trainer geworden, Stuttgart ist sein sechster Klub in der Bundesliga. Aber gegen den FC Bayern hat er seitdem in 16 Spielen nur einmal gewonnen. Es geht ihm da ungefähr so wie seinem neuen Klub Stuttgart, der hat die vergangenen zwölf Heimspiele gegen die Bayern alle verloren.

Bayer Leverkusen - Hertha BSC (Sonntag, 15.30 Uhr)

Die Hertha war ein Gewinner des vergangenen Spieltags, hatte man so auch lange nicht gelesen. Nach dem Erfolg gegen Augsburg stehen die Berliner nicht mehr auf einem direkten Abstiegsplatz, sondern auf Rang vierzehn - es ist die beste Platzierung seit Ende Oktober.

Nun geht es nach Leverkusen (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) - und ein Sieg dort wäre natürlich gut für die Stimmung. Er wäre aber auch eine Premiere, denn zwei Bundesligaspiele nacheinander hat Hertha in dieser Saison noch nie gewonnen.

Nur läuft es auswärts nicht für Hertha, die vergangenen sechs Spiele verlor der Klub allesamt. Hoffnung macht daher eine Statistik zum Gegner aus Leverkusen. Denn Bayer ist keine Heimmanschaft, zuletzt hat die Mannschaft von Xabi Alonson dreimal nacheinander zu Hause verloren.

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17.30 Uhr)

Und zum Abschluss des 23. Spieltags dann doch noch einmal das Rückkehrer-Motiv, es zieht sich durch. Niko Kovac übernahm im Frühjahr 2016 als Trainer bei der Eintracht, er rettete den Klub über die Relegation vor dem Abstieg und führte Frankfurt anschließend noch zweimal ins DFB-Pokalfinale. An das Endspiel 2018 und den Sieg gegen die Bayern erinnern sich Frankfurt-Fans heute noch gerne.

Anschließend verließ Kovac die Eintracht, er ging zu den Bayern und von dort zu Monaco. Vor dieser Saison übernahm Kovac dann in Wolfsburg - und liegt vor dem Wiedersehen (ab 17.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) mit seinem neuen Klub als Siebter nur einen Rang hinter dem alten. Frankfurts Trainer Oliver Glasner übrigens war auch mal in Wolfsburg verantwortlich, so schließt sich der Kreis.