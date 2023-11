Zwei Tage nach Svensson-Rücktritt Mainz meldet sich gegen schwache Leipziger zurück Stand: 04.11.2023 17:26 Uhr

Nach dem VfL Bochum hat auch der 1. FSV Mainz 05 sein erstes Spiel in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Zwei Tage nach dem Rücktritt von Ex-Trainer Bo Svensson sorgten Lee Jae-sung (77.) und Leandro Barreiro (81.) am Samstag (04.11.2023) für einen 2:0 (0:0)-Sieg gegen RB Leipzig.

Noch kein Ligasieg, der Trainer hatte zwei Tage vorher das Handtuch geworfen - Mainz ging mit einem enormen Rucksack in die Partie gegen Leipzig. U23-Coach Jan Siewert musste nur 48 Stunden vor dem Anpfiff einspringen, nachdem Bo Svensson nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal bei Hertha BSC (0:3) zurückgetreten war. Er war nun derjenige, der Mainz irgendwie in die Spur bringen sollte - und das gegen formstarke Leipziger, die vor dem Pokal-Ausscheiden beim VfL Wolfsburg (0:1) drei deutliche Pflichtspielsiege gefeiert hatten.

Mainz rührt erfolgreich Beton an

Entsprechend gestaltete sich auch das Geschehen auf dem Platz. RB dominierte die Partie, während Mainz fast ausschließlich versuchte, das eigene Tor zu verteidigen. Und das gelang tatsächlich recht gut, die erste gute Chance hatten die Gäste erst in der 20. Minute. Christoph Baumgartner tauchte nach einem Mainzer Klärungsversuch plötzlich frei vor dem gegnerischen Tor auf, Robin Zentner konnte aber parieren.

Fußballerisch zeigte das Tabellenschlusslicht keine Verbesserung, aber kämpferisch waren die Mainzer voll da. Sie liefen mehr und zogen mehr Sprints an, gewannen mehr Zweikämpfe als der Gegner. Und so hatte Leipzig zwar das Übergewicht, aber in den entscheidenden Momenten eben doch zumeist das Nachsehen. Deswegen brachte das Team von Marco Rose in der ersten Halbzeit auch nur sechs Schussversuche zustande, von denen nur die Baumgartner-Chance wirklich gefährlich war.

Kohr fehlen Zentimeter zur Mainz-Führung

Die starke Defensivleistung sorgte offenbar für neues Selbstvertrauen bei den Mainzern. Nach der Pause kam das Siewert-Team mutig zurück auf den Platz und hatte zu Beginn die besseren Momente in der Offensive. Es wurde zwar nicht gefährlich für das Leipziger Tor, aber bemerkenswert war es trotzdem, wie viele Probleme RB plötzlich mit den so gebeutelten Gastgebern hatte. In der Offensive zeigte sich der Favorit lediglich mit einem Fernschuss von Xavi Simons, den Zentner parierte (59.).

Ansonsten enttäuschten die ideenlosen Leipziger, die dann auch noch Glück hatten. Dominik Kohr hatte nach einem Konter die große Chance auf die Führung der Gastgeber, freistehend schoss er aber flach am gegnerischen Gehäuse vorbei (66.). Kurios an dieser Szene: RB dachte, Eckball zu haben, Schiedsrichter Bastian Dankert gab jedoch Abstoß und ermöglichte den 05ern so überhaupt erst den Angriff gegen ungeordnete Leipziger.

Lee verwertet perfekte Onisiwo-Flanke

Schon gegen den VfL Bochum (0:0) hatte das Rose-Team zuletzt wichtige Punkte im Kampf um den Meistertitel liegen gelassen und auch diesmal machte es nicht den Eindruck, als hätte es die nötigen Ideen, um den Mainzer Abwehrriegel zu bezwingen. Die Gastgeber blieben die gefährlichere Mannschaft und waren plötzlich näher an ihrem ersten Saisonsieg als Leipzig an ihrem dritten Ligaerfolg in Serie.

Und wenig später lagen sich die Mainzer dann tatsächlich jubelnd in den Armen. Karim Onisiwo setzte sich auf der rechten Seite stark durch und flankte perfekt auf Lee Jae-sung, dessen Kopfball unhaltbar im Leipziger Tor landete (77.). Mainz im ersten Spiel der Nach-Svensson-Ära plötzlich vor dem großen Erfolg. Und Siewert mit einer perfekten Bewerbung, den Trainerjob zu behalten?

Barreiro entscheidet die Partie

Ja - denn Onisiwo erwies sich wenig später erneut als hervorragender Vorlagengeber und bediente diesmal Leandro Barreiro, der aus kurzer Distanz zum 2:0 einnickte (81.). Dieser Treffer, der erst nach Ansicht der Videobilder gegeben wurde, weil zunächst auf Abseits entschieden wurde, machte tatsächlich den ersten Sieg der Saison perfekt.

Und wie wichtig der für die Mainzer war, verdeutlichte die Tabelle. Die Rheinhessen verdrängten den 1. FC Köln auf den letzten Platz und haben nun nur noch einen Zähler Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. Leipzig verpasste dagegen den Anschluss an Tabellenführer Bayer Leverkusen und hat nun bereits acht Punkte weniger als die "Werkself" auf dem Konto.

Mainz in Darmstadt, Leipzig gegen Freiburg

Mainz 05 trifft am 11. Spieltag auswärts auf den SV Darmstadt (Samstag, 11.11.2023 um 15.30 Uhr). Leipzig empfängt einen Tag später den SC Freiburg (19.30 Uhr).