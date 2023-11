Wieder nach Rückstand gepunktet Augsburg erkämpft Remis beim 1. FC Köln Stand: 04.11.2023 17:50 Uhr

Auch im dritten Spiel unter Trainer Jess Thorup bleibt der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga ohne Niederlage. Beim 1. FC Köln erreichte der FCA am Samstag (04.11.2023) nach Rückstand ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Linton Maina (16.) hatte die zunächst überlegenen Kölner in Führung gebracht. Philipp Tietz (25.) besorgte für die Gäste noch in der ersten Halbzeit den Ausgleich.

Während Augsburg unter Thorup Punkt für Punkt sammelt und mit 12 Zählern schon etwas Abstand zu den Abstiegsplätzen hat, rutscht der 1. FC Köln mit fünf Punkten auf den letzten Platz. "Ein Tor ist einfach zu wenig. Wir hatten genügend Chancen", ärgerte sich Kölns Florian Kainz am Sportschau-Mikrofon. Auch sein Teamkollege Mark Uth, erstmals in dieser Saison nach Verletzungsproblemen in der Startelf, ärgerte sich: "Wir müssen dann die Tore auch machen."

Luca Waldschmidt setzt erstes Zeichen

Köln begann engagiert und zielstrebig und zeigte sich früh vor dem Augsburger Tor. Nach einer Ballstaffette über mehrere Stationen behauptete Steffen Tigges an der Strafraumgrenze gegen drei Gegner den Ball und legte quer ins Zentrum. Aus dem Rückraum kam Luca Waldschmidt und setzte seinen 18-Meter-Schuss knapp rechts am Tor vorbei (7.).

Vor heimischem Publikum wirkte Köln in der Folge gewillt, das 0:6-Bundesliga-Desaster von Leipzig und das Pokal-Aus bei Zweitiglist 1. FC Kaiserslautern vergessen zu machen. Der Lohn folgte in der 16. Minute, als sich der in der Anfangsphase sehr agile Waldschmidt über außen in den Strafraum durchsetzte. Die Hereingabe wurde abgefälscht und landete im Zentrum bei Maina, der per Direktabnahme zum 1:0 traf.

Rückstand schockt Augsburg nicht

Augsburg, schon aus den vergangenen Partien Rückstände gewohnt, versteckte sich aber nicht. Nur drei Minuten nach Mainas Tor landete der Ball im Kölner Netz. Doch Tietz stand bei seinem Abstauber im Abseits (19.). Wenig später war es allerdings soweit: Robert Gumny zog über rechts in den Strafraum. Über Fredrik Jensen landete der Ball bei Tietz und der schoss aus fünf Metern zum 1:1 ein.

Schon im Gegenzug hatte Eric Martel die erneute Kölner Führung auf dem Fuß, scheiterte allerdings am stark reagierenden Finn Dahmen im FCA-Tor. Bis zur Pause entwickelte sich eine offene Partie ohne die ganz großen Aufreger Richtung Tor - bis auf eine Ausnahme: In der Schlussphase setzte Augsburgs Niklas Dorsch allerdings noch einen Freistoß an die Latte des Kölner Tores (41.).

Genügend Kölner Chancen nach der Pause

Auch in Durchgang zwei suchten beide Teams den Weg nach vorn. Mark Uth (48.) und Waldschmidt (51.) brachten aus aussichtsreicher Position den Ball nicht unter. Auf der anderen Seite traf auch Ermedin Demirovic den Ball nicht richtig (52.). Insgesamt entwickelte Köln allerdings mehr Zug Richtung Tor. Nur ins Netz wollte der Ball nicht.

Maina wurde bei einem Konter noch in letzter Sekunde von FCA-Verteidiger Jeffrey Gouweleeuw abgefangen (70.). Wie schon in der ersten Hälfte kam Augsburg auch in den zweiten 45 Minuten gegen Ende besser auf. Ruben Vargas (77.). traf mit einem schönen Schuss aus der Drehung nur den Pfosten. Auch der eingewechselte Arne Engels brachte bei einem Konter den Ball nicht im Tor unter (87.). Letztlich blieb es beim 1:1, das Augsburg mehr hilft als dem 1. FC Köln.

Augsburg empfängt Hoffenheim, Köln in Bochum

Die Fuggerstädter haben am kommenden Spieltag die TSG Hoffenheim zu Gast (Samstag, 11.11.2023 um 15.30 Uhr). Der 1. FC Köln ist im Abendspiel auswärts im Kellerduell beim VfL Bochum gefordert (18.30 Uhr).