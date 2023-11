Nächste Niederlage für Berlin Frankfurt nutzt Unions Schwächen eiskalt aus Stand: 04.11.2023 17:23 Uhr

Union Berlin bleibt tief in der Krise - auch gegen Eintracht Frankfurt gab es am Ende keine Punkte für die Eisernen, die nach der zwölften Pflichtspiel-Niederlage in Folge weiter tief im Tabellenkeller stehen. Das 0:3 (0:2) deutete sich schon früh an, Omar Marmoush erzielte zwei frühe Tore (2./14.). Nacho Ferri besorgte die Entscheidung (82.) für sehr effektive Hessen.

Berlin hat nach zehn Saisonspielen weiterhin nur sechs Punkte auf dem Konto und steckt mitten im Abstiegskampf. Eintracht Frankfurt ist mit 17 Punkten dagegen auf Kurs Europapokal.

Nur knapp 120 Sekunden dauerte es, bis Marmoush eine Freistoßflanke von Chaïbi mit einem präzisen Schuss zur Führung verwertete. Zwar steckte Union den frühen Rückschlag gut weg, leistete sich aber in der 14. Minute einen üblen Abwehrschnitzer, der prompt zum 0:2 führte.

Union einige Male im Pech

In der Folge nahm Berlin das Heft in die Hand und hätte auch treffen können, doch richtig zwingend das Team von Urs Fischer nicht. Obendrein kam bei einem Lattentreffer von Fofana (19.) noch Pech dazu.

Auch nach der Pause hatte Union einige gute Chancen. Zunächst scheiterte Fofana an Torhüter Kevin Trapp (59.), dann köpfte Kevin Behrens knapp am Tor vorbei (68.). Auf der Gegenseite machten es die Frankfurter erneut besser. Nacho Ferri veredelte eine der wirklich wenigen Eintracht-Chancen zum 3:0 (82.), So standen die Berliner am Ende erneut mit leeren Händen da.

Union in Leverkusen, Frankfurt gegen Bremen

Der 1. FC Union Berlin ist am 11. Spieltag bei Bayer Leverkusen zu Gast (Sonntag, 12.11.2023 um 15.30 Uhr). Die Eintracht trifft zwei Stunden später auswärts auf Werder Bremen (17.30 Uhr).