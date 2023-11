2:1 bei Darmstadt 98 Asano schießt Bochum zum ersten Saisonsieg Stand: 03.11.2023 23:41 Uhr

Am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist beim VfL Bochum der Knoten geplatzt. Im Kellerduell beim SV Darmstadt 98 holte der VfL am Freitag (03.11.2023) mit einem 2:1 (1:1) den ersten Saisonsieg.

Takuma Asano (25., 54.) war mit einem Doppelpack Bochums Mann des Tages. Fabian Nürnberger (43.) gelang kurz vor der Pause der zwischenzeitliche Ausgleich für den Aufsteiger aus Hessen, der in der Schlussphase nach einer Roten Karte gegen Kapitän Fabian Holland (70.) in Unterzahl spielte. Durch den Sieg überholt Bochum die "Lilien" in der Tabelle und verlässt mit acht Zählern die Abstiegsplätze. "Das ist ein Sieg, der unheimlich gut tut. Wir haben so lange darauf gewartet", freute sich VfL-Kapitän Anthony Losilla im Sportschau-Gespräch.

Darmstadt rutscht nach der dritten Niederlage in Folge mit sieben Punkten immer weiter unten rein.

"Der Frust ist groß, weil wir zwei Geschenke verteilen", stellte 98-Trainer Torsten Lieberknecht am Sportschau-Mikrofon fest, "Bochum nutzt die zwei Fehler aus, die wir gemacht haben und wir nutzen unsere Möglichkeiten nicht."

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Schon nach neun Minuten setzte Tim Skarke mit einem mächtigen Schuss an den Pfosten das erste Ausrufezeichen der Partie. Einen Versuch von Luca Pfeiffer (19.) konnte Bochums Kevin Stöger noch abfälschen.

Takuma Asanso schlägt mit der ersten Chance zu

Dafür nutzte Bochum gleich ihre erste Offensivaktion zur Führung. Die Darmstädter Abwehr fälschte einen Stöger-Pass in den Lauf von Asano ab, der alleine vor dem Tor cool zum 1:0 abschloss. Danach verteidigten die Gäste leidenschaftlich. Darmstadt fiel nicht viel ein - und doch fiel noch vor der Pause der Ausgleich. Nürnberger nickte einen Kopfball unten links zum 1:1 ins Netz. In der Nachspielzeit jubelten die Hessen noch einmal, doch Christoph Klarer stand bei seinem Treffer nach einem Freistoß im Abseits.

Bochum kam mit mehr Schwung aus der Pause und belohnte sich direkt. Einen verunglückten langen Ball von 98-Torwart Marcel Schuhen brachten die Bochumer in den Lauf von Asano, der mit einem Schuss von halbrechts ins lange Eck auf 2:1 stellte. Aber Darmstadt wehrte sich. Christian Gamboa scheiterte aus spitzem Winkel an VfL-Schlussmann Manuel Riemann (61.). Wenig später setzte Pfeiffer einen Schuss vorbei (62.).

Notbremse von 98-Kapitän Fabian Holland

Die Gäste lauerten auf Konter. Als der eingewechselte Moritz Kwarteng über halblinks entwischte, fuhr 98-Kapitän Holland als letzter Mann das Bein raus und sah für die Aktion die Rote Karte (70.). Trotzdem kämpfte Darmstadt weiter um den Ausgleich und Bochum konterte.

Der eingewechselte Goncalo Paciena scheiterte bei einem Konter aber genauso an Schuhen, wie Bernardo im Nachschuss (80.). Darmstadt fightete weiter. Nürnberger traf mit einem Freistoß von Rechtsaußen den Pfosten (85.). Aber zum Ausgleich reichte es nicht mehr.

Darmstadt empfängt Mainz, Bochum gegen Köln

Die "Lilien" sind am kommenden Spieltag zu Hause gegen Mainz 05 gefordert (Samstag, 11.11.2023 um 15.30 Uhr). Bochum trifft am Abend im wegweisenden nächsten Kellerduell auf den 1. FC Köln (18.30 Uhr).