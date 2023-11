30. Nach einem Ballverlust von Bernardo in der gegnerischen Hälfte versuchen die Darmstädter schnell über Marcel Mehlem umzuschalten! Doch auf der rechten Außenbahn bleibt der Sechser der Gastgeber schließlich hängen und verstolpert die Pille.

28. Zuletzt gewann der VfL Bochum übrigens am letzten Spieltag der vergangenen Saison ein Bundesligaspiel: Mit 3:0 schickte man den heutigen Tabellenführer aus Leverkusen in die Sommerferien.

26. Darmstadt 98 hatte bis hierhin leicht mehr von der Partie, hat den VfL jedoch in den letzten Minuten ins Spiel kommen lassen. Das 0:1 ist die logische Konsequenz dessen, dass in der Abwehrreihe niemand Verantwortung übernehmen und das Leder einfach wegschlagen will.

25. Takuma Asano Bochum Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Takuma Asano

Weil die Darmstädter Verteidigung nach der Maxime "Nimm du ihn, ich krieg' ihn sicher!" spielt, steht es plötzlich 1:0 für den VfL Bochum! Denn nach einem Chipball aus dem Rückraum von Kevin Stöger, der wohl eigentlich für Broschinski gedacht war, aus zentraler Position in die Schnittstelle kriegt zuerst Bader das Leder nicht weg, sodass es in Richtung des Tores zu Asano abprallt. Anschließend gehen weder Marcel Schuhen noch seine Kollegen Müller und Zimmermann energisch genug gegen den japanischen Nationalspieler zu Werke! Der bleibt kurz vor dem Schlussmann des Aufsteigers cool und schiebt aus kurzer Distanz lässig das Leder hinter die Linie.

21. Nach der ersten Ecke für den VfL Bochum springt Keven Schlotterbeck hoch genug für einen Kopfballabschluss und zielt knapp über den Querbalken. Aber da war auch schon ein Pfiff ertönt: Der Verteidiger in Diensten der Grauen Maus hatte sich an Fabian Holland unerlaubterweise aufgestützt.

20. Nur vereinzelt kommen die Bochumer in diesen Minuten zu Ballgewinnen, verlieren das Leder aber ebenso schnell wieder in der Vorwärtsbewegung.

19. Die Lilien setzen sich in Szene! In letzter Minute verteidigt Kevin Stöger in der eigenen Box gegen Luca Pfeiffer, dessen Schlenzer aus 13 Metern damit an Fahrt verliert und nicht mehr gefährlich für Riemann wird.

18. Ohne Rücksicht auf Verluste rauschen Cristian Gamboa und Tim Skarke in der Box zusammen. Der Bochumer spielt dabei den Ball, weshalb der Foulpfiff ausbleibt. Wieder gibt es eine kurze Verletzungsunterbrechung.

16. Es geht nach kurzer Pause aber doch weiter für Zimmermann.

15. Das Spiel ist unterbrochen. Christoph Zimmermann war im eigenen Strafraum unglücklich gefallen und hat sich wohl am Arm verletzt. Er muss erstmal raus, um von der medizinischen Fachabteilung behandelt zu werden.

13. Mit 30 Gegentoren nach neun Partien stellt der Aufsteiger die schwächste Defensive der Liga. Acht davon hat man sich bekanntlich letzte Woche gegen die Bayern abgeholt - aber davon kann man in Bochum ein Lied singen, hatte man doch selbst mit 0:7 gegen den Rekordmeister verloren.

12. Weil Anthony Losilla es nicht schafft, einen Konter der Hessen zu unterbinden, muss Bernardo mit aller Härte am Mittelkreis gegen Tobias Kempe ran. Der Schiedsrichter belässt es aber erstmal bei einer Ermahnung.

10. Und auch nach der Ecke ist kein Durchatmen für Bochum angesagt: Elf Meter vor dem zweiten Pfosten kommt wieder Skarke frei zum Schuss, aber diesmal steht einer der Männer in Orange in der Schussbahn.

9. Der achte Aluminiumtreffer für die Hausherren! Nach einer flachen Hereingabe von der rechten Seite in den Sechzehner ist wieder Skarke zur Stelle. Er zieht sehr platziert und flach mit dem linken Schlappen ab und nur mit Müh und Not prallt der Ball vom rechten Pfosten an den Schädel von Manuel Riemann und von da ins Toraus. Das wäre fast die Führung gewesen!

8. Die Ecke kommt aufs zweite Strafraumeck. Dort steht Tim Skarke, dessen Direktabnahme aber weit übers Tor ins Nirwana geht. Wir dürfen gespannt sein, in welchem Darmstädter Stadtteil diese Kugel landen wird.

7. Nahe der eigenen Grundlinie sieht Bernardo überhaupt nicht gut aus! Er verliert gegen Marvin Mehlem den Ball, macht seinen Fehler im Sechzehner aber wieder gut, indem er zum Eckstoß für die Hausherren klärt.

4. Nach einer Flanke von Tobias Kempe ist Manuel Riemann zum ersten Mal gefordert, doch er kann den hohen Ball ohne Mühe aus der Luft pflücken.

3. Der Nebel hat sich verzogen, jetzt können wir uns dann auch der schönsten Nebensache der Welt widmen.

2. Für die Durchsetzung der Regeln ist heute übrigens der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Marco Fritz zuständig. Zur Seite stehen ihm Mark Borsch und Marcel Pelgrim sowie Robert Hartmann als vierter Offizieller. Im Videokeller in Köln sitzen Mike Pickel und Robert Schröder.

1. Oder auch nicht: Im Bochumer Block werden Pyrotechniken abgebrannt, man sieht buchstäblich gar nichts. Es folgen klare Durchsagen des Stadionsprechers, dass die zündenden Ideen doch bitte den Akteuren auf dem Rasen vorbehalten bleiben mögen.

1. Und wir sind drin im Kellerduell! Die in Blau spielenden Hessen haben Anstoß und spielen erstmal in Richtung der eigenen Fans.

1. Spielbeginn

Samuel Dick hält Sie heute im Abstiegsduell zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem VfL Bochum am Ball. Einen schönen guten Abend!

Der VfL hat eine Premiere zu feiern: Erstmalig in dieser Spielzeit werden die orangefarbenen Ausweichtrikots auf den Platz gebracht. Doch ansonsten soll von Ausweichen heute bei der Elf aus dem Kohlepott keine Rede sein. Die Spannung steigt!

Ein gutes Omen für die als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelten Hessen ist das Ergebnis des letzten Aufeinandertreffens: In der 2. Bundesliga besiegten die Lilien im April 2021 die einstige Fahrstuhlmannschaft mit 3:1. Honsak und Kempe, die auch heute noch im Kader stehen, bereiteten jeweils einen Treffer vor. Für das letzte Erstligaduell muss man in den Archiven stöbern: Am 6. Februar 1982 erzielte der mittlerweile verstorbene Wolfgang Patzke das siegbringende 1:0 für den VfL im eigenen Stadion.

Bochums Chefcoach Thomas Letsch verändert seine Startelf im Vergleich zum vergangenen Freitag auf drei Positionen. Für Danilo Soares, Philipp Förster und Ivan Ordets, der einige Wochen fehlen wird, dürfen heute Patrick Osterhage, Philipp Hofmann und Erhan Mašović starten. Letzterer war bis zuletzt fraglich, hat sich jedoch von seiner Ellbogenverletzung rechtzeitig erholt.

Blicken wir auf das Personal, welches Torsten Lieberknecht heute auf den Platz schickt. Die Rotsperren von Gjasula und Maglica haben Umstellungen zur Folge. Für sie starten Christoph Zimmermann und Jannik Müller, der die Dreierkette gemeinsam mit Christoph Klarer vervollständigt. Es gibt aber auch gute Nachrichten zu vermelden, denn Spielführer Fabian Holland ist wieder fit und kehrt für Fabian Schnellhardt in die Anfangsformation zurück.

Nicht minder groß sind die Sorgen bei der Grauen Maus aus dem Ruhrgebiet. Die Elf von Thomas Letsch gab vergangenen Freitag in letzter Sekunde den sicher geglaubten ersten Saisonsieg aus der Hand und kam gegen den FSV Mainz 05 nur zu einem 2:2-Unentschieden. Aber immerhin konnten die Bochumer damit den Effzeh vom Relegationsrang verdrängen.

"Mund abputzen, weitermachen!" - diese berühmte Fußballerweisheit sollten sich die Spieler des SV Darmstadt 98 nach der 0:8-Packung gegen Rekordmeister Bayern München. Neben acht Gegentoren, die für das Torverhältnis alles andere als förderlich waren, kassierten die Lilien zwei Platzverweise: Mit Matej Maglica und Klaus Gjasula musste die komplette Innenverteidigung des Aufsteigers vorzeitig zum Duschen.