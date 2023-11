Unterhaltsamer Sieg gegen Hoffenheim Leverkusen gewinnt mit Fehlern und schönen Toren Stand: 04.11.2023 17:25 Uhr

Beinahe hätte sich Leverkusen gegen Hoffenheim mit Fehlpässen um den Lohn gebracht. Aber am Ende machten Wirtz, Boniface und Grimaldo den Unterschied.

Alejandro Grimaldo steuerte beim 3:2 (2:0) der Leverkusener gegen bei der TSG zwei feine Treffer bei (45.+1, 70.), darunter den entscheidenden zum Endstand. Florian Wirtz (9.) hatte Bayer früh in Führung gebracht nach Pass von Torjäger Boniface, der dieses Mal als Vorbereiter glänzte.

Hoffenheim glich nach einem Doppelschlag durch Anton Stach (56.) und Wout Weghorst (58.) zwischendurch aus, bestrafte dabei Leverkusener Fehlpässe. Die TSG hatte sogar noch Chancen für einen weiteren Treffer, Bayers Sieg war unter dem Strich jedoch verdient.

Leverkusen festigte mit der fast perfekten Ausbeute von 28 von 30 möglichen Punkten die Tabellenführung. Es war Bayers zehnter Pflichtspielsieg in Folge, was einen neuen Klubrekord bedeutet. Gleichzeitig stellte das Team mit der 15. Partie in Serie ohne Niederlage den Werkself-Bestmarke aus der Saison 2001/2002 ein. Hoffenheim bleibt bei 18 Punkten und liegt auf Platz sechs.

Wirtz auf Boniface auf Wirtz

Bayers Trainer Xabi Alonso ließ zum achten Mal im zehnten Bundesliga-Saisonspiel die gleiche Elf beginnen. Zuletzt beim 5:2-Pokalsieg in Sandhausen hatte er acht seiner Stammspieler eine Pause gegönnt.

Die Werkself zeigte direkt zu Beginn, wie eingespielt sie ist: Wirtz leiteten seinen Führungstreffer über die linke Seite selbst ein, dribbelte sich frei, steckte durch zu Boniface. Der verschaffte sich mit einer Körpertäuschung Raum, legte zurück vors Tor zum durchgestarteten Wirtz, der beim Abschluss keine Mühe mehr hatte.

Leverkusen blieb die bessere Mannschaft und erhöhte kurz vor der Pause verdient auf 2:0. Hofmann führte einen Eckball von links flach aus, bediente Grimaldo am Strafraum - und der Spanier traf technisch stark mit links in die linke Ecke.

Hoffenheims Doppeschlag

Nach der Pause präsentierte sich Hoffenheim aktiver und bekam Schützenhilfe von den Gästen. Torwart Lukas Hradecky wollte das Spiel mit einem Flachpass aufbauen, bediente damit aber unfreiwillig Stach. Der Hoffenheimer schaltete schnell, traf aus gut 40 Metern über den herausgerückten Hradecky hinweg - technisch stark per Spann.

"Ich habe das Feuer angezündet, wir waren danach zehn Minuten komplett verunsichert, das tut mir natürlich leid", sagte Hradecky. Auch beim Ausgleich bestraften die Hoffenheimer einen Leverkusener Fehlpass. Granit Xhaka verlor den Ball im Spielaufbau, Maximilian Beier schoss aus 20 Metern an den rechten Pfosten, Weghorst verwertete den Abpraller.

Weghorst vergibt, Grimaldo trifft

Nach gut einer Stunde hatte Hoffenheims Weghorst sogar die Riesenchance zum Führungstreffer, kam nach einer Stach-Flanke fünf Meter vor dem Tor zentral zum Kopfball. Er ließ den Ball über die Schädeldecke gleiten, traf aber nur auf das Tordach.

Letztlich entschied Leverkusens individuelle Klasse die Partie: Boniface verpatzte zunächst eine Kopfballchance, behauptet dann aber den Ball stark im Strafraum - und fand Grimaldo zwischen mehreren Hoffenheimern hinweg im Rückraum. Grimaldo nahm den strammen Pass stark an und schloss mit seinem linken Fuß perfekt ab, wie schon bei seinem ersten Treffer in die linke Ecke.

Hoffenheim in Augsburg, Leverkusen in Aserbaidschan

Die TSG ist am kommenden Spieltag auswärts gegen Augsburg gefordert (Samstag, 11.11.2023 um 15.30 Uhr). Bayer hat einen Tag später Union Berlin zu Gast (15.30 Uhr), muss zuvor aber noch in der Europa League bei FK Karabach Agdam in Aserbaidschan antreten (Donnerstag, 18.45 Uhr).