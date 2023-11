Ducksch trifft traumhaft Umkämpftes Remis zwischen Wolfsburg und Bremen Stand: 05.11.2023 17:52 Uhr

Der VfL Wolfsburg und Werder Bremen haben sich am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga 2:2 (1:1) unentschieden getrennt. Wirklich weiter bringt der Punkt jedoch keines des Teams. Beide Mannschaften stehen im Mittelfeld der Tabelle.

Marvin Ducksch (7.) und Rapahel Borré (65.) erzielten die Bremer Treffer. Für Wolfsburg waren Vaclav Černý (37.) und Kevin Paredes (59.) erfolgreich. Wolfsburgs Maxence Lacroix sah in der 88. Minute die Ampelkarte.

Für den VfL (13 Punkte) war es der erste Punktgewinn nach drei Pleiten in Folge. Werder (zehn Zähler) holte seinen ersten Auswärtspunkt und ist nun seit zwei Spielen unbesiegt.

Ducksch trifft traumhaft per Freistoß

Werder erwischte den optimalen Start in die Partie. Nach einem Foul von Maxence Lacroix an Borré in Strafraumnähe legte sich Ducksch den Ball zum Freistoß zurecht. Und der 29-Jährige traf aus rund 22 Metern traumhaft in den rechten Winkel. Vom Innenpfosten klatschte der Ball ins Tor (7.).

Werder überließ Wolfsburg mit der frühen Führung im Rücken nun mehr den Ball. Der VfL wusste damit aber nur wenig anzufangen. Nur nach einem Standard wurde es mal gefählrich. Lacroix köpfte einen Freistoß knapp am Tor vorbei (25.).

Pervan verhindert das 2:0

Werder versuchte immer wieder Nadelstiche zu setzen und hatte nach 31 Minuten die große Chance zum 2:0. Doch erst rettete VfL-Keeper Pavao Pervan stark gegen eine Direktabnahme von Romano Schmid, dann brachte Raphael Borré den Nachschuss nicht auf das Tor.

Das sollte sich rächen. Denn sechs Minuten später kam Wolfsburg etwas überraschend zum Ausgleich. Joakim Mæhle setzte sich auf der rechten Seite durch und legte den Ball in die Mitte. Černý stand richtig und traf aus sechs Metern zum 1:1 – gleichzeitig der Halbzeitstand.

Paredes muss nur noch einschieben

Die zweite Hälfte begann zunächst ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für Werder. Das Tor machte aber wieder Wolfsburg. Wieder brachte Mæhle den Ball von der rechten Seite an den Fünfmeterraum. Diesmal leitete Lovro Majer klug mit der Hacke weiter auf den völlig freien Paredes, der aus drei Metern nur noch einschieben musste (59.).

Lange hielt der Wolfsburger Jubel aber nicht, denn nur sechs Minuten später war Werder wieder da. Romando Schmid dribbelte durch den Zentrum und legte den Ball raus auf Mitchell Weiser. Dessen Flanke fand Borré im Strafraum und der Stürmer köpfte zur schnelle Bremer Antwort ein (65.).

Wolfsburg und Werder scheuen das Risiko

Beide Mannschaften spielten in der Folge weiter nach vorne, allerdings ohne viel Risiko. Vor den Toren passierte deshalb wenig. In der 81. Minute war dann plötzlich Ducksch frei durch. Anstatt selbst abzuschließen, wollte er querlegen auf , spielte den Pass aber viel zu schlampig. Glück für Ducksch: Er stand wohl im Abseits.

Zwei Minuten vor dem Ende sah Lacroix nach wiederholtem Foulspiel noch die Gelb-Rote Karte. Einen Vorteil konnte Werder daraus aber nicht mehr ziehen. Am Ende blieb es bei einem leistungsgerechten Unentschieden.

Wolfsburg in Gladbach, Bremen gegen Frankfurt

Die Wölfe treffen zum Auftakt des 11. Spieltags auf Gladbach (Freitag, 10.11.2023 um 20.30 Uhr). Werder empfängt zwei Tage später Eintracht Frankfurt (17.30 Uhr).