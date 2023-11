Völlig frei am Fünfer Dortmund serviert dem FC Bayern den Topspiel-Sieg Stand: 04.11.2023 20:24 Uhr

Auch wegen eines Fehlers, der so in einem Bundesliga-Spitzenspiel nicht zu erwarten ist, verliert Dortmund gegen den FC Bayern - und dessen Rekordjäger Harry Kane.

Der FC Bayern München hat durch ein souveränes 4:0 (2:0) bei Borussia Dortmund den Anschluss an Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen gehalten. Zwei frühe Tore von Dayot Upamecano (4.) und Harry Kane (9.) reichten, um den BVB auf Distanz zu halten.

Kane (72., 90.+3) legte noch zweimal nach und erzielte in seinem erst zehnten Bundesligaspiel sein 15. Tor - das ist Rekord. Zudem überholte er in der Torjägerliste den bisherigen Spitzenreiter Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart.

Bayern mit Goretzka und Upamecano

Leverkusen hatte am Samstagnachmittag mit dem 3:2-Sieg bei der TSG Hoffenheim den Druck erhöht. Bayerns Rückstand auf den Tabellenführer wäre bei einer eigenen Niederlage in Dortmund auf fünf Punkte angewachsen, zudem wäre der BVB vorbeigezogen.

Umso wichtiger war für Bayern-Trainer Thomas Tuchel, dass er die zuletzt verletzten Leon Goretzka und Dayot Upamecano wieder einsetzen konnte. Sie kamen in Spiel für den gesperrten Joshua Kimmich und den angeschlagenen Matthijs de Ligt. Der Innenverteidiger hatte sich bei Bayerns Pokal-Blamage in Saarbrücken am Knie verletzt.

Upamecano bestraft Dortmunds Passivität

Dortmund begann die Partie mit einem Abwehrfehler, der in dieser Form in einem Bundesliga-Topspiel kaum zu erwarten war. Nach einem Eckball von Leroy Sané ließ Nico Schlotterbeck seinen Gegenspieler Upamecano zentral am Fünfmeterraum frei zum Kopfball kommen. Torwart Kobel blieb trotz der Nähe zum Geschehen auf der Linie, Upamecano traf problemlos.

Beim zweiten Gegentreffer nur fünf Minuten später ließen sich die Dortmunder auskontern: Goretzka schickte Sané, der auf seiner linken Seite Mats Hummels problemlos enteilte und quer vors Tor legte. Kane staubte am zweiten Pfosten ab.

Sollte es nach der Pokalniederlage eine gewisse Verunsicherung unter den Bayernspielern gegeben haben, war diese nun passé. Zwar kam Dortmund nach dem kapitalen Fehlstart besser in die Partie, aber die Bayern blieben stabil und gefährlicher. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte der BVB seine erste Großchance, Donyell Malen schoss knapp über das linke Toreck.

Viele Chancen in Halbzeit zwei

Die zweite Hälfte begann wie die erste mit Dortmunder Fehlern und Münchener Großchancen. Der Unterschied: Dieses Mal ließen Jamal Musiala und Noussair Mazraoui die dicken Gelegenheiten liegen.

Nach fast einer Stunde musste Bayerns Torwart Manuel Neuer erstmals eingreifen: Dortmunds Marco Reus kam im 16er aus der Drehung zum Abschluss, Neuer parierte stark. Auch BVB-Torhüter Kobel reagierte im zweiten Durchgang mehrfach stark.

Kane erhöht nach Pass von Coman

In der vergangenen Saison hatte Dortmund einen 0:2-Rückstand gegen die Bayern in der Schlussphase noch zu einem 2:2 gedreht, dieses Mal blieb die Aufholjagd aus. Im Gegenteil: Ein einfacher Doppelpass hebelte die Dortmunder Abwehr aus, Kingsley Coman passte quer zu Kane, der sich frei vor dem Tor die Ecke aussuchen durfte.

Harry ane

In der Nachspielzeit ermöglichte der eingewechselte Niklas Süle Kane den vierten Treffer. Musiala fing Süles Fehlpass ab und steckte durch zum Engländer, der frei auf Kobel zulief und präzise ins linke Eck traf.

Bayern gegen Heidenheim, BVB in Stuttgart

Beide Teams sind schon in wenigen Tagen in der Champions League gefordert. Dortmund empfängt am Dienstag um 18.45 Uhr Newcastle United, die Bayern am Mittwoch um 21.00 Uhr Galatasaray.

In der Bundesliga spielt der BVB am Samstag um 15.30 Uhr beim VfB Stuttgart, der FC Bayern empfängt zur selben Zeit den 1. FC Heidenheim.