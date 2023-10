Knapper Sieg auf dem Betzenberg Kaiserslautern zittert sich gegen Köln zum Sieg Stand: 31.10.2023 23:58 Uhr

Der 1.FC Kaiserslautern ist nach einer starken kämpferischen Leistung ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Gegen den lange enttäuschenden 1.FC Köln gab es am Ende einen sehr knappen Sieg.

Der Jubel auf dem Betzenberg kannte keine Grenzen: Nach einer beherzten Vorstellung ist der 1.FC Kaiserslautern in die Runde der letzten 16 Teams im DFB-Pokal eingezogen. Gegen den Bundesligisten 1.FC Köln setzte sich das Team von FCK-Trainer Dirk Schuster äußerst knapp mit 3:2 (1:0) durch. Es war ein echter Pokalthriller.

Die Mannschaft von FC-Trainer Steffen Baumgart enttäuschte über weite Strecken der Partie, die Aufholjagd startete sie zu spät. Die Treffer für Kaiserslautern erzielten Richmond Tachie (19.) und Kenny Redondo (47.) und Marlon Ritter (64.). Für die Kölner erzielten Florian Kainz (71.) und Mark Uth (81.) die Tore.

Kaiserslautern wie aufgedreht

"Es war ein sehr heißer Abend. Am Ende wurde es unnötig eng. Wir sind happy, dass wir weiter sind ", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen am Geburtstag von Klublegende Fritz Walter, der am Dienstag 103 Jahre alt geworden wäre.

Die Pfälzer begannen selbstbewusst gegen hoch konzentrierte Kölner. Intensive Zweikämpfe prägten das Bild in der Anfangsphase. Je länger die Partie allerdings andauerte, desto gefährlicher wurde das Team aus Kaiserslautern. Köln versuchte dagegen zu halten, allerdings wirkten die Gastgeber, unterstützt von rund 50.000 enthusiastischen Zuschauern, phasenweise wie aufgedreht.

Boyd vergibt gute Möglichkeiten

Diese Euphorie auf dem Betzenberg sollte sich früh auch im Ergebnis ausdrücken. Tachies abgefälschter Schuss aus rund 22 Metern flog zum 1:0 in die Kölner Maschen. In der Folge hatten die Kölner zwar deutlich mehr Ballbesitz als ihr Gegner, allerdings kaum einmal eine Idee, wie sie vor das Lauterer Tor gelangen sollten. Die Kölner strahlten große Harmlosigkeit aus.

Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster zog sich dagegen weiter zurück und versuchte Fehler der Rheinländer zu nutzen. FCK-Angreifer Terence Boyd hätte nach 32 Minuten beinahe von einem haarsträubenden Fehlpass Dejan Ljubicics nahe der Mittellinie profitiert, allerdings verfehlte Boyds Heber deutlich das verlassene Kölner Tor. Und nur sieben Minuten später war es erneut Boyd, der den Ball aus kurzer Distanz nicht an FC-Torhüter Marvin Schwäbe vorbei brachte.

Druckphase der Kölner

Kaum hatte die zweite Hälfte begonnen, erzielten die Lauterer auch schon das 2:0. Redondo verwandelte nach einem Konter völlig freistehend aus zwölf Metern. Die Kölner verkrafteten den Rückstand allerdings ganz gut. Linton Maina hatte mit seinem Distanzschuss nur drei Minuten später Pech, er traf nur die Querlatte des FCK-Tores.

Es folgte zunächst eine sehr kurze Druckphase der Kölner, in der sie sich dem Lauterer Tor zumindest immer wieder annäherten. Allerdings wurde dieser Elan schnell gebremst, als Ritter mit einem direkt verwandelten Freistoß den dritten Treffer für sein Team erzielte.

Uth trifft per Kopf, Kainz sieht Rot

Aufgeben wollten die Kölner aber nicht. Sie erhöhten wieder das Tempo. Und Kainz zirkelte einen Freistoß vorbei an Freund und Feind von der linken Strafraumseite etwas glücklich ins Tor zum 3:1-Anschlusstreffer. FCK-Torhüter Julian Krahl sah in dieser Situation nicht gut aus. Uth verkürzte kurz darauf per Kopfball noch auf 3:2.

In der in der Schlussphase äußerst hektischen Partie sah Kainz nach grobem Foulspiel im Mittelfeld die Rote Karte (84.). Kurios: Fünf Minuten zuvor hatte der ausgewechselte und bereits mit Gelb verwarnte Eric Martel bereits Gelb-Rot wegen dauerhaften Reklamierens an der Spielfeldseite gesehen.

Die Lauterer retteten sich mit letzter Kraft gegen stark verbesserte aber zu spät erwachte Kölner über die Ziellinie.