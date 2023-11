Bayer mit viel Mühe Sandhausen verpasst Sensation gegen Leverkusen Stand: 01.11.2023 20:45 Uhr

Bayer Leverkusen hat sich am Mittwoch (01.11.2023) erst spät zu einem 5:2 (1:0) beim SV Sandhausen gezittert. Die Entscheidung fiel kurz vor dem Ende durch drei Treffer von Adam Hlozek (85.) und Amine Adli (88./90.). Zuvor hatten Exequiel Palacios (21.) und Jonathan Tah (54.) für Bayer getroffen. Die Gastgeber egalisierten durch Christopher Ehlich (50.) und Yassin Ben Balla (57.) zweimal einen Rückstand.

Palacios bringt Bayer in Front

Bayers Trainer Xabi Alonso rotierte im Vergleich zur Bundesliga und schonte zu Beginn viele Stammkräfte. So fanden sich Florian Wirtz, Granit Xhaka, Alex Grimaldo oder Jeremie Frimpong zunächst auf der Bank wieder. Dafür durfte unter anderem Adli beginnen. Dieser hatte dann nach 60 Sekunden die erste Chance, scheiterte aber an Nikolai Rehnen im Sandhäuser Tor.

Rehnen war danach auch gegen Adam Hlozek zur Stelle (14.) - doch auch die Gastgeber versteckten sich nicht: Bekir El-Zein wurde gerade noch so von Josip Stanisic geblockt. Nach 20 Minuten unterlief Alexander Fuchs gegen Adli ein Foul im eigenen Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte Palacios sicher. Bis zur Pause war Bayer nun hochüberlegen, ohne sich große Chancen zu erspielen.

Sandhausen kommt zweimal zurück

Der zweite Durchgang begann mit einem Knalleffekt: Ehlich vollendete einen starken Konter des SVS zum Ausgleich und weckte im Stadion am Hardtwald neue Hoffnung. Vorerst hielt die Freude nur vier Minuten. Denn Tah brachte Baxer mit einem Kopfball wieder in Führung. Wer jetzt dachte, Leverkusen würde wieder hochüberlegen agieren, wurde getäuscht: Ben Balla köpfte nach einer Ecke zum erneuten Ausgleich ein.

Leverkusen tat sich nun schwer und Alonso reagierte: Mit Xhaka, Wirtz, Frimpong und Grimaldo kamen gleich vier nominelle Stammkräfte in die Partie. Doch Bayer agierte weiterhin zu ideenlos. Die Gastgeber dagegen witterten zunehmend ihre Chance auf eine Überraschung. El-Zein prüfte Matej Kovar im Tor der Gäste (79.).

Adli entscheidet die Partie

Zum Matchwinner avancierte dann Adli: Erst staubte Hlozek nach einem Kopfball von ihm ab, dann war er selbst zweimal zur Stelle und bewahrte Bayer vor einer Verlängerung gegen aufopferungsvoll kämpfende Sandhäuser.

Für Leverkusen geht es in der Bundesliga am Samstag (04.11.2023) um 15.30 Uhr bei der TSG Hoffenheim weiter. Der SV Sandhausen empfängt in Liga drei am gleichen Tag um 14 Uhr den 1. FC Saarbrücken.