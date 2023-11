Knapper Sieg gegen Hoffenheim Reus schießt Dortmund ins Pokal-Achtelfinale Stand: 01.11.2023 21:07 Uhr

Chancen ohne Ende, aber nur ein einziges Tor entschied am Ende ein spektakuläres Duell: Marco Reus hat Borussia Dortmund am Mittwoch (01.11.2023) gegen die TSG 1899 Hoffenheim ins DFB-Pokal-Achtelfinale geschossen. Der 1:0 (1:0)-Sieg war hochverdient, dem Verlauf des Spiels wäre aber auch ein 6:3 angemessen gewesen.

BVB-Trainer Edin Terzic sagte nach der Partie: "Ich glaube, es war ein sehr verdienter Sieg, mit der Leistung hätten wir es auch verdient gehabt, ein anderes Ergebnis zu erzielen. Aber insgesamt haben wir einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, wie wir in der Offensive kombiniert und den Gegner weit vom Tor weggelassen haben."

Die Partie brauchte nicht die geringste Anlaufzeit, vom Anpfiff weg herrschte Großalarm in beiden Strafräumen. Schon nach einer Minute musste Hoffenheim eigentlich in Führung gehen. Einen Schuss von Ihlas Bebou wehrte BVB-Schlussmann Gregor Kobel vor die Füße von Mergim Berisha ab, der das fast leere Tor vor sich hatte. Doch irgendwie bekam Nico Schlotterbeck auf der Linie noch die Brust an den Ball und konnte in allerhöchster Not klären.

Moukoko und Bynoe-Gittens vergeben

Es folgte ein atemberaubender Schlagabtausch mit einer Vielzahl von Chancen auf beiden Seiten: Schlotterbeck per Kopf (9.) und Youssoufa Moukoko (10.) vergaben für den BVB, dann scheiterte auf der Gegenseite Anton Stach nur knapp (16.). Dann war wieder Dortmund am Zug: Jamie Bynoe-Gittens verzog hauchdünn (25.), dann bekam Kevin Vogt noch einen Fuß in den Abschluss von Marco Reus (33.).

In der 38. Minute hatten die BVB-Fans sogar gleich zweimal den Torschrei auf den Lippen, doch Oliver Baumann wehrte zunächst den Versuch von Reus und dann auch noch den Nachschuss von Marius Wolf ab.

Erst zwei Minuten vor der Pause war die Kugel dann doch endlich mal im Netz: Bynoe-Gittens hatte Reus im Zentrum angespielt, der traf den Ball nicht richtig, schoss sich selbst ans Standbein, doch genau dadurch mutierte sein Abschluss zur für Baumann unberechenbaren Bogenlampe ins rechte obere Eck - Dortmund nahm das lange überfällige 1:0 mit in die Pause.

Chancenfestival auch nach dem Wechsel

Nach dem Wechsel ging die Partie auch erstmal nur in eine Richtung weiter. Bynoe-Gittens vergab in der 48. Minute das zweite Tor, kurz danach parierte Baumann sensationell gegen einen Kracher von Moukoko. Erst nach knapp einer Stunde hatten auch die Gäste mal wieder eine gefährliche Aktion, Maximilian Beier verzog seine Volleyabnahme aus kurzer Distanz aber deutlich.

Danach beruhigte sich das Geschehen dann kurzzeitig, ehe Anthony Brooks mit einem schlimmen Fehler im Aufbau beinahe für die Vorentscheidung zugunsten des BVB gesorgt hätte - Donyell Malen bekam frei vor dem TSG-Tor aber nicht den Querpass auf Julian Brandt zustande (74.). So blieb das Duell bis zum Schlusspfiff spannend, auch wenn den Hoffenheimern am Ende doch etwas die Kraft zum letzten Aufbäumen fehlte. In der vierten Minute der Nachspielzeit stellte der bis dahin gute Schiedsrichter Harm Osmers dann TSG-Verteidiger Ozan Kaban mit Gelb-Rot vom Platz - tatsächlich hatte aber ein Stürmerfoul von Malen vorgelegen.

Zwei Top-Spiele in der Bundesliga folgen

Für die TSG geht es nun am kommenden Samstag (04.11.2023) um 15.30 Uhr gegen Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen weiter. Drei Stunden später wird dann das Top-Spiel des 10. Spieltags zwischen Borussia Dortmund und Bayern München angepfiffen.