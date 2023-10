FC trifft nur den Innenpfosten Xavi Simons macht den Unterschied - Leipzig zu clever für Köln Stand: 28.10.2023 20:23 Uhr

RB Leipzig hat in der Fußball-Bundesliga am Samstagabend (28.10.2023) deutlich gegen den 1. FC Köln gewonnen, das lag auch an einer ganz starken Phase unmittelbar vor der Pause.

Für den ersten Treffer beim 6:0 (4:0) der Leipziger sorgte Timo Werner, er verwandelte einen Strafstoß zur Führung (15. Minute). Lois Openda war anschließend zweimal erfolgreich (40., 45.+3), David Raum einmal (43.). Kurz vor Spielende traf dann zunächst Joker Benjamin Sesko (88.), ehe in der Nachspielzeit der ebenfalls eingewechselte Christoph Baumgartner für den Schlusspunkt sorgte (90.+1).

Für den FC war es die siebte Niederlage im neunten Bundesligaspiel der Saison, macht Platz 17. Von Kölner Euphorie nach dem Derbysieg gegen Gladbach am vergangenen Wochenende war in Leipzig nichts zu spüren. Das lag am Auftritt der Mannschaft, es lag aber auch an einer Leipziger Mannschaft, die clever spielte und in den richtigen Momenten zauberte.

Kölns Waldschmidt im Pech

Den besseren Start in die Partie erwischte die Heimmannschaft. Nach einer Viertelstunde jubelte Leipzig, nachdem Werner einen Strafstoß verwandelt hatte. Zuvor hatte Kölns Eric Martel Gegenspieler Amadou Haidara gefoult.

In der 34. Minute hatten dann die Gäste aus Köln ihr beste Torchance, aber sie hatten auch Pech: Linton Maina setzte sich auf rechts durch und bediente Luca Waldschmidt, dessen Direktabnahme an den rechten Innenpfosten flog. Die Szene hätte ein Weckruf für Steffen Baumgarts Kölner werden können, aber das Gegenteil war der Fall. Es folgten acht Minuten vor der Pause, in denen der FC in der Defensive zu sorglos agierte und drei Gegentore kassierte.

Xavi Simons und Openda zaubern

Erst spielte Xavi einen Steckpass auf Openda, der aus halbrechter Position im Strafraum genau unter die Latte traf. In dieser Szene nahm Openda den rechten Fuß, als acht Minuten später wieder Xavi zu ihm passte, nahm er den linken. Das Ergebnis war dasselbe: Tor für Leipzig. Bei seinem zweiten Treffer hatte der Torschütze mit einem Haken Gegenspieler Julian Chabot ins Leere laufen lassen, dann traf er mit einem Flachschuss rechts ins Eck.

Für Openda waren es im neunten Bundesligaspiel die Tore sieben und acht, er ist nicht nur deshalb eine Verstärkung für die Mannschaft von Trainer Marco Rose. Als Doppeltorschütze stand er natürlich auch gegen Köln im Fokus, aber der überragende Spieler war ein anderer Leipziger.

Wo Xavi, 20, an diesem Abend war, war immer auch Zauber. So war das in dieser Saison schon manchmal gewesen. Allein die Vorlage vor Opendas zweitem Treffer: Wie Xavi mit einem Tunnel und einem Dribbling drei Kölner austanzte und dann mit viel Gefühl seinen Mitspieler fand, das war schon beeindruckend.

Von Schwäbes Hüfte rollt der Ball ins Tor

Kölns Defensive waren in beiden Szenen nur staunende Beobachter, auch beim zwischenzeitlichen 3:0 fanden sie sich in dieser Rolle wieder. Nur kam dann auch noch Pech hinzu: Flanke Benjamin Henrichs, Kopfball Raum, Parade Marvin Schwäbe. Kölns Torhüter lenkte den Abschluss an den Innenpfosten, doch von dort prallte der Ball nicht ins Aus, er sprang Schwäbe an den Hüfte und rollte dann über die Torlinie. Gewertet wurde das aber nicht als Eigentor, als Torschütze wird Raum geführt.

Kölns Selke hat die Riesenchance - und vergibt

Als die zweite Halbzeit begann, war die Partie also so gut wie entschieden. Der 1. FC Köln hätte schon ein kleines Fußballwunder benötigt, um doch noch einen Punkt zu holen. Einmal hatte Davie Selke eine große Chance, um zumindest ein Tor zu erzielen, aber er scheiterte. Nach einer Hereingabe von Dejan Ljubicic wartete Selke am zweiten Pfosten, er kam auch an den Ball, schoss aber nicht ins Tor. Er schoss Torhüter Janis Blaswich an (53.).

Sonst lief wenig zusammen beim FC, das mit Mathias Olesen passte da irgendwie. In der Schlussphase hatte Baumgart ihn eingewechselt. Olesen war drei Minuten auf dem Platz, als er Gelb sah. Sieben Minuten später sah er nochmal Gelb, für ihn war das Spiel damit schon wieder vorbei.

Leipzigs Joker treffen spät

Kurz vor Ende des Spiels war Leipzig dann noch zweimal erfolgreich, es trafen zwei Joker. Erst vollendete Sesko freistehend unten rechts ins Eck, dann traf Baumgartner mit einem Schlenzer aus knapp 20 Metern.

Sorgen um Olmo

Mit dem Auftritt werden sie in Köln dann auch eher nicht zufrieden sein, in Leipzig sehr wahrscheinlich schon. Nur die Sorgen um Dani Olmo werden die Stimmung bei RB trüben. Nach gut einer Stunde kam Olmo ins Spiel, sieben Minuten später musste er wieder ausgewechselt werden. Nach einem Foul von Luca Kilian war Olmo auf die Schulter gefallen.

Olmo war zuvor bereits mit einer Knieverletzung ausgefallen. Er hatte erst am vergangenen Wochenende sein Comeback gefeiert. Nun droht er erneut auszufallen.

Leipzig in Mainz, Köln gegen Augsburg

Am 10. Spieltag trifft RB Leipzig auswärts auf Mainz 05 (Samstag, 04.11.2923 um 15.30 Uhr). Die Kölner empfangen zeitgleich zu Hause den FC Augsburg.