Drei Platzverweise vor der Pause Sieg gegen Darmstadt - acht Bayern-Tore in nur einer Hälfte Stand: 28.10.2023 17:22 Uhr

Drei Platzverweise in der ersten Hälfte, das gab es in der Fußball-Bundesliga noch nie - dann trafen der FC Bayern und Darmstadt 98 aufeinander. Nicht nur deshalb wird man das Spiel so schnell nicht vergessen.

Los ging es mit dem Platzverweis-Rekordspiel in der 4. Minute, als Joshua Kimmich sich gegen Marvin Mehlem nur noch mit einer Notbremse zu helfen wusste. Kimmich sah Rot, aber lange spielten die Bayern nicht in Unterzahl. Die Darmstädter Klaus Gjasula (19.) und Matej Maglica (41.) sahen in Hälfte eins ebenfalls Rot.

Aufregend war die erste Hälfte also, nur Tore fielen nicht. Die fielen erst nach der Pause, als der zuvor starke Aufsteiger Darmstadt in Unterzahl einbrach und die Bayern aufdrehten. Harry Kane (52., 69., 88. ) erzielte einen Hattrick, Leroy Sané (56., 64.) und Jamal Musiala (60., 76.) trafen jeweils doppelt. Auch Thomas Müller (71.) war erfolgreich. Am Ende stand es 8:0 (0:0) - nie zuvor hatte der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga mehr als sieben Tore in einer Hälfte erzielt.

Auch Neuer musste Bälle parieren

Manuel Neuer beobachtete aus sicherer Entfernung, wie seine Bayern Tor um Tor erzielten. Neuer, 37, stand nach seiner schweren Verletzung erstmals wieder im Tor. Er hatte sich im Anschluss an die Fußball-WM 2022 bei einer Ski-Tour schwer verletzt und war seitdem ausgefallen.

Bei seinem Comebackmusste auch Neuer Bälle parieren, gerade in der ersten Hälfte. Da war der SV Darmstadt 98 ein unangenehmer Gegner für die Bayern gewesen. In der Statistik standen zur Pause mehr Darmstädter Torschüsse, aber sie trafen eben nicht. Was auch an Neuer lag. Er hielt erst gegen Tim Skarke (27.) und dann auch gegen Mehlem (36.).

Darmstadt empfängt Bochum, Bayern gegen BVB

Die Lilien haben zum Auftakt des kommenden Spieltags den VfL Bochum zu Gast (Freitag, 03.11.2023 um 20.30 Uhr). Die Bayern sind im Topspiel in Dortmund gefordert (Samstag, 04.11.2023 um 18.30 Uhr).