Generalprobe vor Real-Kracher bestanden Kane lässt Bayern gegen Frankfurt jubeln Stand: 27.04.2024 18:19 Uhr

Bayern München hat die Generalprobe vor dem Champions-League-Halbfinale am Dienstag (30.04.2024, Live-Ticker bei sportschau.de) gegen Real Madrid erfolgreich absolviert - und am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga dank Harry Kane Eintracht Frankfurt mit 2:1 (1:1) besiegt.

Harry Kane brachte die Münchener am Samstag (27.04.2024) bereits in der 9. Minute in Führung, Hugo Etikité besorgte Mitte der ersten Hälfte den zwischenzeitlichen Ausgleich (23.). Nach einem von Robin Koch an Thomas Müller ziemlich sinnlos verursachten Strafstoß besorgte Kane nach einer Stunde das 2:1 für den FCB.

Thomas Müller: "Wir sind im Flow"

"Wir haben verdient gewonnen, aber einige Chancen ausgelassen. Wir haben es ordentlich gemacht. Wir sind in einem besseren Flow. Wir fühlen uns nach Arsenal besser und sind griffiger" , sagte Thomas Müller bei Sky.

Sportchef Max Eberl kommenierte: "Seit dem Heidenheim-Spiel machen wir es sehr seriös. Wir sind in der Bundesliga Zweiter und haben jetzt ein Kracherspiel gegen Real - ich brenne darauf."

Laimers Balleroberung vor dem Führungstor

Die erste Großchance der Partie vergab Müller, nach einer Kombination über Raphael Guerreiro und Eric Maxim Choupo-Moting jagte er den Ball knapp über die Latte (5.). Frankfurt ließ sich in der Folge zu weit in die Defensive drängen und zeigte Unsicherheiten im Spielaufbau - das nutzte Konrad Laimer zu einer Balleroberung im Mittelfeld und legte mit einem perfekten Querpass Harry Kane dessen 34. Saisontor auf (9.).

Die Bayern agierten auch anschließend mit viel Druck nach vorne, Frankfurt bekam überhaupt keinen Zugriff auf die Partie. Nach gut 20 Minuten hätte es auch schon 3:0 oder 4:0 stehen können, doch Choupo-Moting, Kane und Eric Dier vergaben weitere gute Gelegenheiten.

Etikité trifft aus dem Nichts für Frankfurt

Die Eintracht taumelte in dieser Phase ziemlich orientierungslos über den Platz, war dann aber mit der ersten gefährlichen Aktion überhaupt plötzlich zurück im Spiel. Nationalkeeper Manuel Neuer leitete mit einem ungenauen Abschlag einen Frankfurter Konter ein, William Pacho setzte Hugo Etikité in Szene, der an Laimer und Müller vorbeizog und Neuer mit einem 20-Meter-Schuss ins rechte Eck keine Chance ließ.

Ermutigt durch den Ausgleich bekam die Eintracht in der Folge deutlich mehr Zug zum Tor in ihre Angriffsaktionen. Müller scheiterte zunächst noch aus spitzem Winkel an Kevin Trapp, danach hätten Éric Dina-Ebimbe und Ansgar Knauff bei einem Zwei-gegen-Eins-Konter sogar zur Führung für Frankfurt treffen können.

Guerreiro vergibt Riesenchance für Bayern

Kurz vor dem Wechsel musste dann aber eigentlich der FCB den zweiten Treffer nachlegen, doch Guerreiro brachte das Kunststück fertig, einen Querpass vor dem Eintracht-Tor so falsch zu treffen, dass die Kugel aus kurzer Distanz noch an den Pfosten und von dort zurück in die Hände von Trapp prallte.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Münchener zunächst nicht mehr so fokussiert wie zu Beginn der ersten Hälfte. Frankfurt spielte die eigenen Angriffe aber auch nicht mit der letzten Konsequenz aus, so dass das Geschehen etwas verflachte.

Koch-Aussetzer schadet der Eintracht

Ein individueller Aussetzer von Koch kippte die Partie dann aber wieder auf die Seite der Gastgeber: Ohne erkennbaren Grund knallte der Eintracht-Verteidiger im Strafraum Müller den Ellenbogen an den Kopf, nach VAR-Intervention blieb Schiedsrichter Daniel Schlager gar nichts anderes übrig als auf den Punkt zu zeigen. Koch war mit der Gelben Karte noch gut bedient, schadete seiner Mannschaft aber dennoch enorm: Kane verwandelte den Strafstoß sicher und erhöhte damit sein Torkonto bereits auf 35.

Frankfurts Torwart Kevin Trapp nahm Koch später in Schutz: "Ich kenne Robin lange genug, das ist niemals Absicht." Müller meinte: "Es war eine komische Bewegung, plötzlich ist sein Ellenbogen in meinem Mund gelandet."

Ziemlich souverän spielten die Bayern die Partie anschließend nach Hause. Die Abwehr stand sicher, obwohl Mathijs de Ligt nach einem Kopftreffer in der zweiten Hälfte nicht mehr mitwirken konnte und Leon Goretzka am Ende sogar auf der rechten Defensivseite aushalf. Mit insgeamt knapp zwei Dritteln Ballbesitz und einer Passquote von über 90 Prozent war der Erfolg letztlich aber vollkommen verdient, Müller hätte in der Nachspielzeit beinahe noch das 3:1 nachgelegt.

Bayern in Stuttgart, Frankfurt gegen Leverkusen

Bayern muss nach dem Champions-League-Halbfinale gegen Real in der Bundesliga ins Duell mit dem VfB Stuttgart (Samstag 04.05.24, 15:30 Uhr), Eintracht Frankfurt empfängt den neuen Deutschen Meister Leverkusen (Sonntag 05.05.24, 17:30 Uhr) - beide Spiele gibt es wie immer im Live-Ticker bei sportschau.de.