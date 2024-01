Beim Debüt von Trainer Schultz Köln überzeugt nur eine Halbzeit - Remis gegen Heidenheim Stand: 13.01.2024 17:40 Uhr

Selkes Tor reicht nur für einen Punkt: In der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln am Samstag (13.01.2024) eine Führung gegen den 1. FC Heidenheim verspielt.

Davie Selke hatte Köln in der 29. Minute mit seinem fünften Saisontor in Führung gebracht. Den Ausgleich für Heidenheim erzielte der kurz zuvor eingewechselte Adrian Beck in der zweiten Hälfte (55.). Für Beck war es das erste Bundesligator - und für Heidenheim das erste Jokertor in der Liga.

Heidenheim hat nun 21 Punkte und einen deutlichen Vorsprung auf die Abstiegsplätze, auf denen Köln (11 Punkte) als Tabellen-17. weiter festhängt.

Weniger Flügelspiel, mehr durchs Zentrum - Kölns neuer Weg

Das Debüt von Timo Schultz als Trainer des 1. FC Kökn war also ein eher durchwachsenes. Schultz war in Köln Anfang des Jahres als Nachfolger von Steffen Baumgart vorgestellt worden. In seinem ersten Pflichtspiel als Trainer stellte er seine Mannschaft in einem 4-2-3-1 auf, in einem System also, das auch Vorgänger Baumgart gerne gewählt hatte.

Und doch waren kleinere Unterschiede in der Herangehensweise beider Übungsleiter deutlich zu erkennen. Der Schultz-FC spielte mit weniger Risiko und mehr Ruhe, die Angriffe trug er nicht mehr überwiegend über die Flügel vor. Das war Baumgarts Lieblingsmuster gewesen. Köln kombinierte nun öfter durchs Zentrum.

Flanke Kainz, Abschluss Selke - und Jubel beim FC

Aber als dann ein Tor fiel für die Kölner, fiel es nach einer Flanke: Florian Kainz legte sich den Ball mit der Hacke an Gegenspieler Eren Dinkci vorbei, dann fand er im Strafraum Selke. Der traf aus der Drehung, Heidenheims Benedikt Gimber fälschte noch leicht ab.

Es war die Belohnung für eine starke Phase des 1. FC Köln, der zuvor bereits gute Möglichkeiten gehabt hatte. Etwa in der 20. Minute, als Heidenheims Torhüter Kevin Müller einen Distanzschuss von Denis Huseinbasic mit den Fingerspitzen noch über das Tor lenkte.

Heidenheim vor der Pause schwach - und doch einmal gefährlich

Heidenheim hatte in der ersten Halbzeit nur eine nennenswerte Torchance. Es lief die 35. Minute, als Dinkci eine Flanke von Jonas Föhrenbach für Norman Theuerkauf ablegte. Theuerkauf traf den Ball auf Höhe der Strafraumgrenze satt, aber er schoss zu zentral. Torhüter Marvin Schwäbe parierte stark.

Erst hat Köln Glück, dann jubelt Heidenheim

Gleich nach Wiederbeginn hätte Linton Maina (46.) erhöhen können, Sekunden später vergab auch Selke. Anschließend ließ der FC nach und Heidenheim wurde stärker. Als zehn Minuten nach Wiederanpfiff Beck den Ausgleich erzielte, war das keine Überraschung mehr. Nach einer Ecke von Beste und einer missglückten Abwehr von Timo Hübers traf Beck mit einem Dropkick aus 16 Metern.

Es war Heidenheims beste Phase - und für die hätte der Aufsteiger sich eigentlich mit einem zweiten Tor belohnen müssen. Chancen hatte Heidenheim, aber ein zweiter Treffer gelang ihnen nicht. Auch wenn sie zweimal ganz nah dran waren: Erst schoss Tim Kleindienst nach einem Fehlpass von Kölns Rasmus Carstensen aus kurzer Distanz über das Tor (51.). Dann köpfte er aus wenigen Metern knapp am Tor vorbei (68.).

Der Pfosten rettet Heidenheims nach Müllers Patzer

Am Ende hätten die Heidenheimer die Rückfahrt beinahe doch noch ohne Punkte antreten müssen. Es lief die 80. Minute, als Jan Thielmann aus der Distanz zum Abschluss kam. Gefährlich war sein Schuss eigentlich nicht, zu zentral, zu wenig Wucht. Aber Torhüter Müller rutschte Thielmanns Fernschuss trotzdem durch die Handschuhe, der Ball prallte an den Pfosten und von dort zurück zu Müller, der diesmal festhielt.

Köln empfängt BVB, Heidenheim gegen Wolfsburg

Die Rheinländer haben am kommenden Spieltag mit Borussia Dortmund einen starken Gegner vor der Brust (Samstag, 20.01.2023 um 15.30 Uhr). Die Heidenheimer sind zudem zu Hause gegen Wolfsburg im Einsatz.