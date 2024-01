Musiala zaubert, Neuer hext DFB-Stars retten FC Bayern gegen Hoffenheim Stand: 12.01.2024 22:30 Uhr

Das neue Jahr beginnt schleppend, aber erfolgreich: Der FC Bayern München hat zum Auftakt die TSG Hoffenheim besiegt. Jamal Musiala und Manuel Neuer waren am Freitag (12.01.2024) beim 3:0 (1:0) die entscheidenden Spieler.

Bevor das Bundesliga-Jahr 2024 begann, rückte das Spiel für einen Moment ganz weit in den Hintergrund. Franz Beckenbauer, der am vergangenen Sonntag (07.01.2024) verstorben war, wurde vor dem Anstoß gedacht. Es gab eine Schweigeminute, der FC Bayern lief in einem Sondertrikot mit der Aufschrift " Danke Franz " auf und die Spieler trugen zuvor einen roten Trainingsanzug mit der Nummer fünf des "Kaisers". Beide Mannschaften liefen ein zum Beckenbauer-Song " Gute Freunde kann niemand trennen ".

Musiala mit dem ersten Tor des Jahres

Doch dann startete für die Münchner die Mission, Weihnachtsmeister Bayer Leverkusen unter Druck zu setzen. Mit einem Sieg konnte der FC Bayern, der noch ein Nachholspiel gegen Union Berlin (24. Januar) auszutragen hat, auf einen Punkt herankommen, ehe die "Werkself" von Trainer Xabi Alonso am Samstag (13.01.2024) beim FC Augsburg die Halbzeitmeisterschaft unter Dach und Fach bringen kann.

Die Bayern brauchten aber eine gewisse Anlaufzeit, um zu zeigen, dass sie noch in der Rückrunde die Wende schaffen und den zwölften Meistertitel in Angriff nehmen wollen. Zwar machte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel viel Druck und erkämpfte sich oft in aussichtsreichen Positionen den Ball, war selbst aber zu ungenau. Doch dann passte Hoffenheim bei einem kurz ausgeführten Eckball nicht auf: Leroy Sané steckte auf Jamal Musiala durch, der den Ball aus spitzem Winkel zum 1:0 an den Innenpfosten knallte (18.). TSG-Torhüter Oliver Baumann sah bei der Aktion allerdings nicht gut aus.

Lange Zeit war es der einzige Abschluss des Rekordmeisters. Erst nach 36 Minuten sorgte Harry Kane mit einem harmlosen Weitschuss für den zweiten Versuch, der in die Richtung des Hoffenheimer Tores flog. Die Gäste dagegen hatten gleich mehrere Halbchancen nach Kontern, die Präzision fehlte aber, um Manuel Neuer ernsthaft in die Bredouille zu bringen. Und so blieb es in einer höhepunktarmen Halbzeit bei der knappen Bayern-Führung.

Bayern im Pech und dann in der Not

Auch im zweiten Durchgang tat sich der Rekordmeister schwer, drückte dann aber doch kurzzeitig auf den zweiten Treffer. Hoffenheim leistete sich immer wieder Fehler im Ballbesitz und einen davon bestrafte Musiala beinahe - der Nationalspieler traf aus 20 Metern aber nur den Pfosten (58.). Wenig später musste Baumann gegen Konrad Laimer retten, danach auch einen Fernschuss von Alphonso Davies entschärfen (60.).

Doch dann musste Neuer in seinem 500. Pflichtspiel für den FC Bayern seine Klasse und Hexer-Qualitäten unter Beweis stellen. Maximilian Beier setzte sich fünf Meter vor dem FCB-Gehäuse in der Luft gegen Kane durch, doch der Torhüter lenkte den Ball mit einem tollen Reflex noch um den Pfosten (63.). Wenige Augenblicke später entschied Neuer wie ein Handball-Torhüter auch eine Eins-gegen-eins-Situation gegen Andrej Kramaric für sich (64.). Bei der nächsten Topchance war dann auch der 37-Jährige geschlagen, Beier traf aber nur die Latte (65.).

Zweiter magischer Musiala-Moment

Bayern wankte, fiel aber vor allem dank Neuer nicht - und gewann die Partie schließlich dank Musiala. Der Offensivspieler in der 70. Minute mit einem tollen Dribbling, dann einem Querpass auf Sané, der erneut für den 20-Jährigen auflegte - und der krönte mit seinem zweiten Treffer eine starke Leistung. Sané auf Musiala, die Kombination des Führungstores sorgte auch für Vorentscheidung.

Endgültig entschieden war die Partie dann vier Minuten später. Der bereits verwarnte Grischa Prömel trat Mathys Tel auf den Fuß und wurde mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen (74.). In der Folge hatten die insgesamt glanzlos agierenden Bayern zwar noch einige Möglichkeiten, spielten aber nicht zwingend auf das 3:0. Das gelang in der Nachspielzeit doch noch durch Kanes 22. Saisontor (90.+1).

TSG gegen Freiburg, Bayern bei Werder

Die Sinsheimer reisen am kommenden Spieltag nach Freiburg (Samstag, 20.01.2023 um 15.30 Uhr). Der FC Bayern, der nun ein Trainingslager in Portugal (14. bis 18. Januar) absolvieren wird, ist einen Tag später in Bremen gefordert (15.30 Uhr).