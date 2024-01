Eintracht will nach Europa Frankfurter Nackenschlag für Leipzig Stand: 13.01.2024 17:30 Uhr

Die Frankfurter Eintracht hat drei Punkte in Leipzig abgestaubt und mausert sich mehr und mehr zu einem Kandidaten für die Startplätze für Europa. Matchwinner war Frankfurts rechter Angreifer Ansgar Knauff. Die Hessen siegten am Samstag (13.01.24) bei RB mit 1:0 (1:0).

Ansgar Knauff traf sehr früh in der Partie (7.) für die Gäste, die sich mit dem Erfolg auf den zwischenzeitlichen fünften Tabellenplatz vorschoben. Für die Eintracht, die von der Königsklasse träumen darf, war es beim Debüt der neuen Offensiv-Stars Sasa Kalajdzic und Donny van de Beek der dritte Sieg in den vergangenen vier Ligapartien. Die Zugänge standen für die beim Afrika Cup weilenden Omar Marmoush und Fares Chaibi von Beginn an auf dem Feld.

Leipzig kalt erwischt

Frankfurts Treffer zeichnete sich ab, als Niels Nkounkou auf seiner linken Seite auf nur wenig Widerstand traf und unbehelligt halbhoch in den Strafraum flanken konnte. Erneut bekam Leipzig keinen Zugriff auf den Ball, der seinen Weg zu Knauff fand, und der verwandelte aus etwa acht Metern.

Die Gastgeber erarbeiteten sich deutlich mehr Spielanteile, ließ im letzten Drittel jedoch Durchschlagskraft vermissen. Bereits früh setzte sich bei den Zuschauern der Eindruck fest, das Team von Marco Rose habe den Weggang in der kurzen Winterpause von Emil Forsberg und Timo Werner (außerdem von Moriba und Carvalho) noch nicht gut kompensieren können. So war eine Direktabnahme von Benjamin Šeško die einzige hochkarätige Torchance der Hausherren.

Abschnitt zwei: Leipzig drückend überlegen

Als Frankfurts Zugang Saša Kalajdžić nach der Pause erneut Nkounkou auf die Reise schickte, der diesmal Mario Götze bediente, hätte es um ein Haar 2:0 für die Gäste gestanden (57.). Doch danach spielte fast nur noch Leipzig.

Und die Eintracht konnte sich glücklich schätzen, Kevin Trapp zwischen seinen Torpfosten stehen zu haben. Beispielsweise Loïs Openda (65.) und Benjamin Henrichs (71.) scheiterten am Frankfurter Tormann, auch die Abwehr der Hessen (Tuta, Koch, Pacho) leistete Schwerstarbeit. Als Openda in der 87. Minute einen Kopfball rechts neben den Kasten setzte, hatte RB 14 Ecken und 24:4 auf dem Konto stehen, die aus den Torchancen resultierenden Torchancen hatten einen Wert von fast drei angenommen. Aber all die Zahlen nutzten den Sachsen nicht - Coach Dino Toppmöller bejubelte den hart erkämpften Sieg seiner Eintracht.

Frankfurt in Darmstadt, Leipzig bei Bayer

Die Eintracht ist am kommenden Spieltag in Darmstadt zu Gast (Samstag, 20.01.2023 um 15.30 Uhr). Das Team um Trainer Marco Rose ist im Topspiel gegen Leverkusen gefordert (18.30 Uhr).