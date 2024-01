Unentschieden gegen Wolfsburg Widmers Traumtor rettet Mainz einen Punkt Stand: 13.01.2024 17:30 Uhr

Der FSV Mainz 05 hat den erhofften Befreiungsschlag zum Bundesliga-Rückrundenabschluss verpasst und steht weiter tief im Tabellenkeller. Mit einer beherzten Leistung erkämpften die 05er gegen den VfL Wolfsburg vor 24.000 Zuschauern zumindest ein 1:1 (0:1). Vor allem offensiv offenbarte die Mannschaft von Jan Siewert, der sein erstes Spiel als offizieller FSV-Cheftrainer erlebte, aber große Defizite.

Wolfsburgs Führung durch Cerny, Mainzer Ausgleich von Widmer

Vaclav Cerny (12.) brachte die Gäste in Führung, Silvan Widmer (61.) rettete Mainz zumindest einen Punkt. In der Tabelle treten die Rheinhessen durch das achte Remis der Saison mit nur elf Punkten auf der Stelle. Doch auch Wolfsburg (20 Punkte) blieb in der ersten Halbserie klar hinter den eigenen Erwartungen und steht im Bundesliga-Niemandsland.

Der FSV legte einen engagierten Start hin, bestimmte das Geschehen in den ersten zehn Minuten - und lag trotzdem plötzlich hinten: Cerny erzielte mit dem ersten Torschuss der Partie von der Strafraumkante die Führung für den VfL. Damit weckte er auch die Wolfsburger Fans, die wohl aus Protest gegen den Investoren-Deal der DFL in den ersten zwölf Minuten ihre Unterstützung verweigert hatten. "Nein zu Investoren in der DFL" stand auf einem Banner vor dem Block des VW-Klubs.

Mainz mit Chancen zum Sieg

Am Spielverlauf änderte der Treffer wenig. Mainz bemühte sich um Vorwärtsdrang und kam damit regelmäßig bis ins letzte Angriffsdrittel, dann folgten meist harmlose Flanken, die von Moritz Jenz oder Sebastiaan Bornauw geklärt wurden. Die besten Möglichkeiten zum Ausgleich hatten Phillipp Mwene (18.) und Jonathan Burkardt (39.), die jeweils an Koen Casteels scheiterten.

Das Kombinationsspiel der Wölfe wirkte deutlich sicherer als das der Mainzer, der Ertrag war allerdings derselbe: Lovro Majer (42.) und Jakub Kaminski (45.+2) vergaben ihre Chancen auf weitere VfL-Treffer vor der Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel geizten die Akteure mit spielerischen Highlights - bis Widmer aus dem Nichts per frechem Außenristschuss von der rechten Seite zum durchaus verdienten 1:1 traf. Die gesamte VfL-Hintermannschaft hatte wohl mit einer Flanke gerechnet.

Mainz empfängt Union, Wolfsburg in Heidenheim

Die Mainzer haben zum Auftakt des kommenden Spieltags Union Berlin zu Gast (Freitag, 19.01.2023 um 20.30 Uhr). Die Wölfe sind einen Tag später auswärts gegen Heidenheim gefordert(15.30 Uhr).