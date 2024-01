Last-Minute-Sieg in Augsburg Palacios macht Leverkusen zum Herbstmeister Stand: 13.01.2024 17:27 Uhr

Bayer Leverkusen hat dank eines Last-Minute-Treffers von Exequiel Palacios seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga behauptet. Der 1:0 (0:0)-Sieg am Samstag (13.01.2024) beim FC Augsburg machte zudem die Herbstmeisterschaft perfekt.

Nach dem 3:0-Sieg des Rekordmeisters zum Auftakt des 17. Spieltags gegen die TSG Hoffenheim beträgt der Vorsprung von Spitzenreiter Leverkusen weiterhin vier Punkte, ohne den Erfolg hätte München in der nächsten Woche beim Nachholspiel gegen Union Berlin (24. Januar) die Chance gehabt, an der "Werkself" vorbeizuziehen.

Kein Absturz wie vor 14 Jahren - trotz personellem Aderlass

Bereits in der Saison 2009/10 war es Leverkusen gelungen, nach der ersten Hälfte der Saison auf dem ersten Platz zu stehen. Zu den damaligen Spielern gehörte unter anderem Toni Kroos, der mittlerweile seit vielen Jahren bei Real Madrid äußerst erfolgreich ist. Mit der "Werkself" gewann der Mittelfeldspieler damals trotz der starken Ausgangsposition nichts, am Ende der Spielzeit sprang lediglich Rang vier heraus. Doch in diesem Jahr soll der Absturz unbedingt vermieden werden.

Augsburg war ein erster Prüfstein bei diesem Vorhaben, unter Trainer Jess Thorup haben die Fuggerstädter nur zwei von zehn Ligapartien verloren, sie im eigenen Stadion zu bespielen, ist grundsätzlich keine angenehme Aufgabe für Gäste. Hinzukam, dass es das erste Spiel für Leverkusen war, in dem die Afrika-Cup-Teilnehmer Amine Adli (Marokko) sowie die vor dem Jahreswechsel überragenden Innenverteidiger Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) und Edmond Tapsoba (Burkina Faso) fehlten. Außerdem Victor Boniface, der sich bei der Vorbereitung auf das Turnier verletzte und wochenlang ausfallen wird.

Stanisic prüft Hradecky, Grimaldo wieder in Schuss-Laune

Dem Leverkusener Auftreten fehlte zu Beginn auch wegen des neuen Personals die Selbstverständlichkeit von vor dem Jahreswechsel. Erstmals gefährlich wurde es daher, als Josip Stanisic unnötig einen Ball auf den herausstürmenden Lukas Hradecky spitzelte, der artistisch verhindern musste, ihn mit der Hand aufzunehmen (13.). So umschiffte der Bayer-Torhüter einen indirekten Freistoß für den Gegner im eigenen Strafraum.

Ansonsten kontrollierte Leverkusen erwartungsgemäß die Partie und schaffte es auch selbst, erstmals gefährlich zu werden. Alejandro Grimaldo, der in dieser Saison schon mit einer Reihe von Traumtoren auf sich aufmerksam gemacht hatte, kam aus 22 Metern zum Abschluss und stellte Finn Dahmen vor die erste anspruchsvolle Prüfung, die der FCA-Torhüter bestand (18.). Kurz darauf tauchte Patrik Schick frei vor Dahmen auf, der Keeper war aber wieder zur Stelle (19.).

Dahmen und die Latte retten den FCA

Mit fortschreitender Dauer stieg die Dominanz der Leverkusener, doch die Defensive offenbarte weiter Probleme. Nach einem langen Schlag von Dahmen kam Ermedin Demirovic plötzlich zu einer großen Chance, verfehlte das gegnerische Gehäuse aber knapp (22.). Noch knapper war es dann wieder auf der anderen Seite, als Grimaldo mit seinem nächsten Fernschuss die Latte traf (27.).

Bei der größten Möglichkeit der ersten Halbzeit hatte dann wieder Grimaldo die Füße im Spiel. Nach seinem Eckball kam Robert Andrich am zweiten Pfosten völlig frei zum Kopfball, Dahmen konnte sich aber noch mit seinem Oberkörper in den Ball schmeißen (37.). Kurz vor der Pause verstolperte dann auch noch Adam Hlozek die große Chance auf das erste Bayer-Tor des neuen Jahres (43.).

Wirtz kommt und scheitert ebenfalls

Auch in der zweiten Halbzeit ließ das zunächst auf sich warten. Der Ball wieder fast nur in den Reihen der Leverkusener, aber nicht im Augsburger Tor. Nach einer Flanke von Jonas Hofmann köpfte Granit Xhaka Zentimeter am gegnerischen Kasten vorbei (54.). Und auch Schick konnte die Vorlage des deutschen Nationalspielers nicht verwerten, obwohl Dahmen beim Rauslaufen den Ball verfehlte - Schick konnte ihn aber auch nicht mehr kontrollieren (59.).

Florian Wirtz, der aufgrund von muskulären Problemen nicht in der Startelf gestanden hatte, kam dann nach einer Stunde ins Spiel, um die tiefe Augsburger Defensive zu entschlüsseln. Und tatsächlich entwickelte seine Fähigkeit, in engen Räumen zu agieren, die nächste Chance. Wieder war Hofmann der Vorlagengeber, doch Wirtz traf nach einem Doppelpass nur das Außennetz (69.). Kurz darauf verpassten der junge Nationalspieler und Schick, dessen Schuss geblockt wurde, die nächste Gelegenheit (71.).

Palacios mit ganz später Erlösung

Augsburg war dann das erste Team, das Erfolg hatte, Phillip Tietz stand bei seinem Treffer aber knapp im Abseits (72.). Leverkusen rannte also nicht nur die Zeit davon, sondern war auch gewarnt vor den Kontern der Gastgeber, die immer wieder gefährlich werden konnten. Zudem schlichen sich bei der "Werkself" immer mehr Fehler ein, die wohl die Folge des wachsenden Drucks und der Sorge, dem FC Bayern eine große Chance zu ermöglichen, waren.

Doch immer mehr deutete darauf, weil es Leverkusen nicht mehr gelang, sich herausragende Chancen zu erarbeiten. Und auch das Quäntchen Glück schien in den letzten Minuten nicht zurück zu kommen - Dahmen konnte einen Fernschuss von Hofmann erneut stark parieren (89.), weshalb es beim 0:0 blieb.

Doch nur bis zur vierten Minute der Nachspielzeit: Da kam Palacios nach einer Grimaldo-Flanke im Strafraum an den Ball und jagte ihn mit seinem linken Fuß ins Netz. Leverkusen damit auch im 26. Pflichtspiel der Saison ohne Niederlage, mit dem 23. Sieg - und der Herbstmeisterschaft in der Bundesliga. Der Weg zum Titel ist so weiter geebnet.

"Werkself" in Leipzig, Augsburg in Gladbach

Leverkusen hat am kommenden Spieltag mit RB Leipzig auswärts einen starken Gegner vor der Brust (Samstag, 20.01.2023 um 18.30 Uhr). Augsburg ist einen Tag später gegen die Fohlen im Einsatz (17.30 Uhr).