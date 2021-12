Geiger "kann befreit nach Garmisch gehen"

Bei Granerud scheint aber gerade rechtzeitig zur Tournee sein Flugsystem wieder zu passen, die Formkurve der vergangenen Wochen zeigt steil nach oben. Der Norweger war zudem im Vorjahr Zweiter beim Neujahrsspringen, als Geiger auf Rang fünf und Kobayashi auf Platz sieben landete.

Und was spricht für Geiger? Unzweifelhaft die Konstanz in dieser Saison. Aus dem Top-Trio zeigte der Oberstdorfer zudem in den vergangenen fünf Jahren die besten Ergebnisse in Garmisch. Auf der Olympiaschanze fühlt sich Geiger zudem wohler als auf seiner Heimschanze im Allgäu. "Er kann jetzt befreit nach Garmisch gehen" , weiß Horngacher.

Horngacher: "Mit Freude und Begeisterung weiterspringen"

"Jetzt heißt es, etwas runter und dann im richtigen Moment wiederhochzufahren" , gibt Geiger den Fahrplan für die Quali am Freitag (21.12.2021) und das Neujahrsspringen am Samstag (1.1.2021) vor. Horngacher formulierte es ähnlich: "Jetzt gilt es für Garmisch, da weiterzumachen, mit Freude und Begeisterung in der Tournee weiterspringen" , sagte der Bundestrainer. Damit der Plan aufgeht, bat Horngacher seine Springer Donnerstagmorgen noch einmal zum Krafttraining, dann fuhr der Tross ins etwa 100 Kilometer von Oberstdorf entfernte Garmisch. Am Nachmittag und Abend haben die deutschen "Adler" frei.

Horngacher nach Anzug-Patzer: "Passiert nicht mehr"

Eins soll in Garmisch aber nicht passieren: Ein Malheur wie in Oberstdorf, als Routinier Severin Freund auf Top-10-Kurs wegen eines irregulären Anzuges disqualifiziert wurde. "Ein bisschen Pech" habe Freund gehabt, sagt Horngacher am Tag nach dem Materialpatzer. "Wenn man für sieben Leute die Sachen präparieren muss, kann schon mal was schief gehen" , erklärt der Bundestrainer – und verspricht: "Wir haben die Dinge im Griff, ich denke, das passiert uns nicht mehr."

Blick auf das Finale - "Alle Chancen offen"