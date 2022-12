Skispringen Vierschanzentournee - Termine, Rekorde, Preisgelder Stand: 20.12.2022 11:51 Uhr

Die deutschen Skispringer sind Außenseiter, Favoriten andere bei der 71. Vierschanzentournee. Ab Donnerstag (29.12.2022) beginnt eines der Highlights im Wintersport - endlich wieder mit Fans, die letztes Jahr nicht erlaubt waren. Sportschau.de mit allen Informationen rund um die Tournee.

Die Tournee-Grand-Slam-Champions

Sven Hannawald wird für immer in der Rekordbüchern der Tournee stehen, weil er 2001/02 als Erster das Kunststück schaffte, alle vier Springen für sich zu entscheiden. 16 Jahre später gelang das auch dem Polen Kamil Stoch und gleich im Jahr darauf Ryoyu Kobayashi. In diesem Jahr ist der Japaner nicht in Form - ganz anders als der Pole Dawid Kubacki und der Slowene Anze Lanisek. Sie gehen als Favoriten in die Tournee.

Die Besten der Besten

Fünf Tournee-Gesamtsiege gab es bisher nur von einem Athleten: Der Finne Janne Ahonen war 1998/99, 2002/03, 2004/05, 2005/06 und 2007/08 erfolgreich. Viermal gewann die deutsche Skisprung-Legende Jens Weißflog. Weißflog hält gemeinsam mit dem Norweger Björn Wikola den Rekord an Tagesiegen (10), vor Ahonen und dem Österreicher Gregor Schlierenzauer (je 9).

Die vier Austragungsorte - endlich wieder mit Fans

Die gute Nachricht kam Mitte Dezember mit den weißen Flocken: Schneesicherheit gibt es bei allen vier Orten. Und anders als im letzten Jahr, dürfen auch wieder Zuschauer dabei sein - die Orte sind berühmt für die Hexenkessel-Stimmung.

Nach den beiden Auftaktevents in der Oberstdorfer Schattenberg-Arena und in Garmisch-Partenkirchen auf der Olympiaschanze geht es über die Grenze nach Österreich: Ab dem 3. Januar wird in Innsbruck im Bergisel-Stadion gesprungen, der Tourneeabschluss ist am 5./6. Januar wie immer auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen.

Die Übertragungszeiten

Das ZDF überträgt Oberstdorf am 28. und 29. Dezember ab 16.30 Uhr sowie das Abschlussspringen und die vorherige Qualifikation in Bischofshofen am 5. Januar ab 16.30 Uhr und am 6. Januar ab 16.30 Uhr.

Dagegen wird die Sportschau die Wettbewerbe in Garmisch-Partenkirchen am 31. Dzeember, ab 14 Uhr, und an Neujahr, ebenfalls ab 14 Uhr sowie das Springen in Innsbruck am 03. und 04. Januar (jeweils ab 13.30 Uhr) live übertragen (im Ersten und im Livestream).

Alle Termine der Vierschanzentournee im Überblick Datum Wettbewerb Austragungsort 28.12.2021 Qualifikation (ab 16.30 Uhr/Ticker) Oberstdorf 29.12.2021 Wettbewerb (ab 16.30 Uhr/Ticker) Oberstdorf 31.12.2021 Qualifikation (ab 14 Uhr/Livestream) Garmisch-Partenkirchen 01.01.2022 Wettbewerb (ab 14 Uhr/Livestream und Ticker) Garmisch-Partenkirchen 03.01.2022 Qualifikation (ab 13.30 Uhr/Livestream und Ticker) Innsbruck 04.01.2022 Wettbewerb (ab 13.30 Uhr/Livestream und Ticker) Innsbruck 05.01.2022 Qualifikation (ab 16.30 Uhr/Ticker) Bischofshofen 06.01.2022 Wettbewerb (ab 16.30 Uhr/Ticker) Bischofshofen

Die Schanzenrekorde

Der Schanzenrekord in der Oberstdorfer Schattenberg-Arena ist langsam überfällig: Der Norweger Sigurd Pettersen hält die Bestmarke mit 143,5 Metern bereits seit 2003. In Garmisch ist Dawid Kubacki mit 144 Metern die Nummer eins. Den Polen hätte Markus Eisenbichler beim Neujahsrspringen 2022 beinahe abgelöst, sein Sprung landete bei 143,5 Metern.

Am Bergisel in Innsburck ist Michael Hayböck aus Österreich mit 138 Metern aus dem Jahr 2015 der Allzeit-Beste, in Bischofshofen hält Dawid Kubacki aus Polen seit 2019 den Rekord mit 145 Metern. Damit landete er auch den weitesten Satz, den es bisher in der Tourneegeschichte gab.

Rekordspringer der Tournee: Dawid Kubacki aus Polen

Das Preisgeld

100.000 Schweizer Franken (etwa 96.000 Euro) erhält der Gesamtsieger zusätzlich zu den üblichen Weltcupprämien - die Summe wurde bereits letztes Jahr deutlich angehoben. Das kumulierte Preisgeld, das über die vier Tournee-Stationen insgesamt ausgeschüttet wird, liegt bei 400.000 Franken (384.000 Euro). Jeweils 75.000 Franken werden pro Ort als übliche Weltcup-Prämie und für den Qualifikationssieg ausbezahlt.