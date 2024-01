Das Lauberhorn ruft Ski Alpin - Speed-Asse vor Abfahrtsspektakel in Wengen Stand: 10.01.2024 12:14 Uhr

Mit der Lauberhornabfahrt beim Weltcup in Wengen ist Spektakel vorprogrammiert. Die deutschen Skirennfahrer hoffen auf Besserung, Marco Odermatt auf eine Premiere.

Von Jonas Schlott

Schon die Kulisse beeindruckt: Vor dem Panorama der Dreigestirne Eiger, Mönch und Jungfrau eröffnet sich in den Berner Alpen mit der Lauberhorn eine der spektakulärsten Pisten im alpinen Ski-Weltcup, die nicht ohne Grund zu den absoluten Klassikern im Rennkalender zählt.

Passend dazu wartet der Weltcup in Wengen (Schweiz) vom 11. bis zum 14. Januar dieses Mal mit einem XXL-Programm auf. Neben zwei Abfahrtsrennen, darunter eine als Ersatz für den ausgefallenen Weltcup in Beaver Creek, stehen ab Donnerstag noch ein Super G und ein Slalom an (jeweils im Live-Ticker bei sportschau.de).

Kraft, Ausdauer und Präzision gefragt

Mit ihren 4.270 Metern ist die Lauberhorn die längste Abfahrt im alpinen Skirennsport. Auch wenn das Gefälle mit maximal 42 Prozent nicht so hoch wie bei anderen Strecken ist, werden mit bis zu 160 km/h die höchsten Geschwindkeiten erreicht.

Kraft, Ausdauer, Präzision und vor allem der Mut zum Risiko - allesamt Attribute, die die Athleten auf der Strecke mit den berüchtigten Schlüsselstellen Hundschopf, Minschkante oder Canadian Corner aufbringen müssen.

Baumann bester Deutscher im Training

Das gilt auch für die deutschen Skirennfahrer, die sich nach den bisher durchwachsenen Abfahrts-Auftritten in diesem Winter ein Stück weit rehabilitieren wollen. Sportdirektor Wolfgang Maier zog ein eher ernüchterndes Fazit nach den ersten Speedrennen des Winters, Stichwort "Schönfahrer". Einzig wirklicher Lichtblick war Romed Baumann mit Platz neun in Gröden.

Auch in Wengen war er beim ersten Training am Dienstag Schnellster der sechs deutschen Starter (+2,63 Sekunden). "Für das erste Training war das völlig okay. Ich habe geschaut, dass ich ein Gefühl für diese Abfahrt finde, da die doch eine komplett andere Charakteristik aufweist, als die in Bormio letzte Woche ", meinte der 37-jährige Routinier, der mit Blick auf zwei Abfahrten und einen Super G mit den "Kräften haushalten" will.

Atemberaubende Kulisse: Das Lauberhorn über Wengen.

Dreßen tastet sich zurück

Auch Thomas Dreßen, der vor dem Jahreswechsel in Bormio krankheitsbedingt passen musste, ist im deutschen Team wieder mit dabei. Einmal mehr geht es für den in den letzten Jahren von Verletzungen geplagten 30-Jährigen um "ein Reinspüren in meinen Körper." Platz 37 im ersten Training sollte daher nicht überbewertet werden.

"Es hat alles gut geklappt, es hat sich heute gut angefühlt, und ich weiß also, dass körperlich alles passt" , zog Dreßen ein positives Fazit. "Ich habe ein paar Fehler gemacht, einige Passagen versäumt (...). Das ist aber nichts, was mich jetzt rausbringt." Dass ihm die anspruchsvolle Abfahrt liegt, bewies er vor vier Jahren, als er Dritter wurde.

Odermatt jagt Premierensieg

Für den Führenden im Gesamtweltcup gibt es dagegen nur ein Ziel: Marco Odermatt brennt auf seinen Premierensieg im Abfahrts-Weltcup. In den letzten beiden Jahren wurde er hinter dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde jeweils Zweiter in Wengen. In diesem Winter war in Bormio einzig der französische Überraschungssieger Cyprien Sarrazin 0,09 Sekunden schneller unterwegs, in Gröden fehlten gar nur 0,05 Sekunden auf Bryce Bennet (USA).

Platzt der Knoten nun auf der Lauberhorn? Im ersten Training war der Lokalmatador mit 0,05 Sekunden Vorsprung auf Jared Goldberg (USA) bereits der Schnellste. Dass Odermatt seine Konkurrenz wie zuletzt im Riesenslalom in Adelboden auch beim neuerlichen Heimspiel in Wengen staunend zurücklässt, ist aber eher unwahrscheinlich.

Zeitplan in Wengen Tag/Uhrzeit Disziplin In der Sportschau Donnerstag, 12:30 Uhr Abfahrt (Ersatz für Beaver Creek) Live-Ticker Freitag, 12:30 Uhr Super G Live-Ticker Samstag, 12:30 Uhr Abfahrt Live-Ticker Sonntag, 10:15/13:15 Uhr Slalom Live-Ticker

Das deutsche Aufgebot in Wengen: