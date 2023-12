Ski-Alpin-Weltcup Nächste Absage: Abfahrer in Beaver Creek vom Pech verfolgt Stand: 02.12.2023 17:14 Uhr

Die schwarze Serie der alpinen Skirennfahrer hält an. Auch die zweite Abfahrt in Beaver Creek fällt den widrigen Wetterbedingungen zum Opfer.

Nach zu viel Neuschnee und schlechter Sicht, die das erste Rennen am Freitag unmöglich gemacht hatten, kam am Samstag auch noch starker Wind hinzu. Ski-Weltverband FIS verkündete die Absage zwei Stunden vor dem geplanten Rennbeginn.

Ski-Stars bleiben vom Pech verfolgt

Die Abfahrer um den früheren Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen haben sich vergeblich in Geduld geübt. Die erhoffte Wetterbesserung blieb aus, auch in den USA wurden nun beide Abfahrten gecancelt. Ob der Super-G am Sonntag stattfinden kann, ist mehr als fraglich.

Von den ersten sechs Saisonrennen der Männer kam bislang nur eines in die Wertung. Der Auftakt-Riesenslalom in Sölden wurde wegen starker Windböen abgebrochen, die beiden am Matterhorn geplanten Abfahrten konnten wegen Neuschnee und Sturm gar nicht erst gestartet werden. Nur der Slalom in Gurgl ging bislang wie geplant über die Bühne.