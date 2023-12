Mehr Schutz in Speed-Rennen Neureuther spricht sich gegen Airbag-Pflicht aus Stand: 29.12.2023 12:43 Uhr

Sportschau-Experte Felix Neureuther sieht die kommende Airbag-Pflicht in den Speeddisziplinen des alpinen Weltcups kritisch.

"Ich hätte mich in meiner Bewegungsfreiheit extrem eingeschränkt gefühlt", sagte der 39-Jährige am Rande des Super-G in Bormio in der Sportschau. "Das, was hauptsächlich durch diesen Airbag geschützt wird, ist der Oberkörperbereich" , erklärte Neureuther. In dem komme es im alpinen Skisport aber kaum zu Verletzungen. Der Rücken sei zudem schon durch den Rückenprotektor geschützt.

Pflicht ab 2024/25

Der Weltverband Fis führt zur Saison 2024/2025 das Tragen eines Spezial-Airbags unter dem Skianzug verpflichtend ein, für Frauen und Männer in Super-G und Abfahrt.

Neureuther plädiert für einheitliche Anzüge

Er glaube, dass bei der Entscheidung der Fis auch Geld eine Rolle spiele, so Neureuther. Die Industrie profitiert von der Airbag-Herstellung. "Was für die Sicherheit der Athleten zu tun, ist extrem wichtig" , sagte Neureuther.