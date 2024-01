Riesenslalom in Adelboden Teufelsritt im Hexenkessel: Odermatt führt deutlich Stand: 06.01.2024 10:59 Uhr

Vor frenetischen Schweizer Fans hat Lokalmatador Marco Odermatt ein Feuerwerk im ersten Durchgang abgebrannt und seine Konkurrenz fassungslos zurückgelassen.

Obwohl der Lauf wegen des dichten Schneetreibens auf dem Chuenisbärgli vorab verkürzt worden war, hatte der Ski-Alpin-Dominator 1,04 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Stefan Brennsteiner. Fast alle Konkurrenten schauten ob ihres riesigen Rückstands im Zielbereich ungläubig in Richtung der Leaderbox zu Odermatt.

Neureuther schwärmt: "Alle lieben ihn"

Der 26-Jährige hatte mit Startnummer drei einen perfekten Lauf in den Berg gezimmert und einmal mehr seine Sonderstellung unter Beweis gestellt. "Was setzt der da schon wieder runter? Wie direkt kann man in die Tore reinfahren?", fragte ARD-Kommentator Felix Neureuther im Live-Kommentar: "Alle lieben ihn, den kann man nur gerne haben."

Odermatt dominiert auf allen Ebenen

In Alta Badia vor dem Jahreswechsel hatte Odermatt seinen dritten Sieg im dritten Riesenslalom der Saison gefeiert. Dabei hatte er über eine Sekunde Vorsprung auf seinen größten Konkurrenten Marco Schwarz, der sich in Bormio allerdings einen Kreuzbandriss mit Meniskusschaden zugezogen.

Marco Odermatt ist sprichwörtlich das Maß (fast) aller Dinge. Er führt die Wertungen in der Abfahrt, im Super G und im Riesenslalom an - logischerweise steht er auch in der Gesamtwertung ganz vorne. Im Riesenslalom war er 22 Mal in Folge auf dem Podest.

Alexander Schmid zu vorsichtig

Alexander Schmid wählte eine verhaltene Fahrweise, der Oberstdorfer hatte bislang im Berner Oberland nicht bei Nebel trainiert und entsprechende Probleme auf der Strecke. "Die Sicht ist schon eine Challenge, aber es ist für alle gleich. Beim Fahren habe ich auch ein bisschen suchen müssen. Aber ich hätte es etwas gerader angehen müssen." Er ist zur Halbzeit 17. (+1,91).

Erfreulich: Fabian Gratz (Altenau) auf Platz 24 und Jonas Stockinger (Herzogsreut) auf 28 schafften es ebenfalls in den zweiten Durchgang. Dagegen schied Stefan Luitz (Bolsterlang) als 31. knapp aus. Ihm fehlten nur vier Hundertstel.

Adelboden "eines der geilsten Rennen"

Dennoch war Schmid begeistert von der Stimmung in Adelboden: "Es ist eines der geilsten Rennen der Saison, gerade wenn man mit Odi (Odermatt) so ein Aushängeschild hat."