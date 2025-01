NoKo in Seefeld Statement-Sieg: Riiber triumphiert nach Morbus-Crohn-Schock Stand: 31.01.2025 16:14 Uhr

Zwei Tage nach seiner überraschenden Rücktrittsankündigung hat Kombinations-Superstar Jarl Magnus Riiber seinen Ausnahmestatus unterstrichen. Der an Morbus Crohn erkrankte Norweger siegte beim Auftakt in Seefeld im Massenstart-Format und feierte seinen 77. Weltcupsieg.

Im frisch verschneiten Tiroler Wintersport-Ort hat der Ausnahmesportler Riiber die Konkurrenz einmal mehr überflügelt. Mit acht Punkten Vorsprung kam ihm Lokalmatador Johannes Lamparter am nächsten, Lamparter sprang dank eines tollen Satzes auf 110 Meter hauchzart am Norweger Jens Luras Oftebro vorbei auf Rang zwei.

Deutsches Team gut, aber nicht gut genug

Die deutschen Starter waren mannschaftlich geschlossen, doch sie hatten trotz guter Ausgangslage nach dem zehn Kilometer langen Massenstart auf der Normalschanze nichts mit der Podestvergabe zu tun. Julian Schmid als Fünfter und Vinzenz Geiger als Siebter mussten sich ebenso geschlagen geben wie Manuel Faißt und Jonas Rydzek auf neun und zehn.

Windige Bedingungen sorgen für Spektakel

Bei perfekten Aufwind-Bedingungen überboten sich die Kombinier im abschließenden Springen mit Bestweiten. Die Abstände waren extrem eng, die Wettkampf-Jury musste mehrmals unterbrechen, weil der Wind immer wieder zu stark vom Tal in Richtung Toni-Seelos-Schanze blies.

Auch die weiteren Deutschen Wendelin Tannheimer (Rang 15), David Mach (19) und Terrence Weber (23) schafften es unter die Top 25.

Morbus Crohn: Riiber verkündet Karriereende

Riiber, der norwegische Überflieger der vergangenen sechs Jahre, hatte die Wintersport-Welt am Mittwoch mit der Nachricht schockiert, dass er seine Karriere nach der Saion beenden wird. Der Rekord-Weltmeister ist an Morbus Crohn erkrankt, einer schweren chronischen Darmerkrankung. Dennoch führt der 27-Jährige auch in diesem Winter die Gesamtwertung an.

Riiber mit längerem Atem - Auch DSV schnell

Auch am Freitag demonstrierte Riiber erneut eindrücklich seine Stärke im Massenstart, bei dem die Kominierer nicht wie sonst üblich zuerst springen, sondern mit dem Langlauf über 10 Kilometer starten. Im Zielsprint hatte Riiber einmal mehr knapp die Nase vor seinen Landsmännern Jens Luras Oftebro und Joergen Graabak. Er konnte sich sogar eine aufreizende Jubelgeste auf der Ziellinie leisten.

Das deutsche Team präsentierte sich ebenfalls stark in der Loipe, lag mit Manuel Faißt auf Rang vier (+2,0s), Julian Schmid auf sieben (+4,2s) und Vinzenz Geiger auf elf (+7,2s) noch in Reichweite des Podests. Johannes Rydzek als 14. war dagegen schon etwas weiter zurück (+19,9s).

Seefeld Triple: Riiber jagt Vorbild Frenzel

Der Massenstart war das erste Event beim "Nordic Combined Triple", das seit 2014 fast ausnahmslos in Seefeld stattfand. Nach jeweils einem Wettkampf am Freitag, Samstag und Sonntag wird bei Männern und Frauen einen Gesamtsieger gekürt. Auch diesen Titel konnte sich Riiber bereits dreimal sichern. Es fehlt nur noch ein Gesamterfolg, um mit seinem Vorbild und deutschem Bundestrainer Eric Frenzel in dieser Kategorie gleichzuziehen.