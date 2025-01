Nordische Kombination in Schonach Sturz kostet Armbruster eine bessere Platzierung Stand: 19.01.2025 15:59 Uhr

Die Kombiniererinnen aus Norwegen dominierten den Weltcup in Schonach - auch weil Nathalie Armbruster das Gleichgewicht verlor.

Armbruster belegte beim Heimweltcup am Sonntag (19.01.2025) in Schonach am Ende Platz vier hinter den drei Norwegerinnen Ida Marie Hagen, Gyda Westvold Hansen und Marte Leinan Lund. Die Deutsche war zu Beginn des Laufens bei einer Abfahrt gestürzt und musste sich erst wieder berappeln.

Nach dem Springen hatte Lisa Hirner aus Österreich geführt, sie wurde am Ende 12. Die starke Norwegerin Hagen, bereits Siegerin am Samstag, zeigte gerade andersherum keinen guten Sprung, blieb mit 38 Sekunden Rückstand aber brandgefährlich. Am Ende holte sie dann auch den Sieg.

Zweitbeste Deutsche wurde Cindy Haasch auf Platz elf. Maria Gerboth fiel nach einem starken Sprung auf der Loipe noch auf Rang 19 zurück. Ronja Loh wurde 23., Trine Göpfer 25. und Anne Häckel 28.