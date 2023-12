Abfahrt und Super G auf der ""Stelvio" Skirennläufer Dreßen muss Bormio-Weltcup absagen Stand: 27.12.2023 15:04 Uhr

Erst fehlte er beim Training, dann musste er die letzten beiden Weltcups des Jahres absagen. Thomas Dreßen fehlt in Bormio. Bester Deutscher in den Abfahrts-Trainings war Simon Jocher.

Skirennfahrer Thomas Dreßen muss bei den letzten Alpin-Wettkämpfen des Jahres zuschauen. Der 30-jährige Mittenwalder schrieb am Mittwoch (27.12.2023) auf Instagram, er sei "wegen einer Virus-Infektion in diesem Jahr nicht in der Lage, in Bormio Rennen zu fahren. Wir haben alles versucht, aber ich bin nicht gesund genug."

Abfahrt am Donnerstag, Super G am Freitag

Am Donnerstag (28.12.2023, live im Ersten) und am Freitag (29.12.2023, live im Ersten) stehen im italienischen Bormio jeweils ab 11.15 Uhr eine Abfahrt und ein Super G an. Es sind die letzten Männer-Rennen des Kalenderjahres. Der frühere Kitzbühel-Sieger Dreßen hatte erkrankungsbedingt bereits die beiden Abfahrtstrainings am Dienstag (27.12.2023) und Mittwoch (28.12.2023) sausen lassen müssen. Als beste Platzierung in diesem Winter bleibt damit weiter ein 18. Platz Dreßens von Mitte Dezember beim Super G in Gröden.

Training: Jocher als 6. und 22. bester Deutscher

Das Abfahrts-Abschlusstraining am Mittwoch gewann der Norweger Aleksander Aamodt Kilde. Bester der vier verbliebenen Deutschen war Simon Jocher. Als Trainings-22. hatte er aber bereits 2,16 Sekunden Rückstand auf Kilde. Josef Ferstl wurde Trainings-35. (+2, 68 Sekunden), Romes Baumann -42. (+ 3,29 Sekunden), Andreas Sander -44. (+ 3,46 Sekunden).

Beim ersten Training am Dienstag legte Jocher als Sechster (+ 1,36 Sekunden) noch eine Top-Platzieurung hin. Die Trainingsfahrt gewann der Franzose Cyprien Sarrazin.