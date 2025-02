Nordische Kombination | WM Norwegische Gold-Ambitionen und eine deutsche Favoritin Stand: 24.02.2025 19:06 Uhr

Vor der WM in Trondheim ist bereits klar: Es wird das letzte Großereignis für Jarl Magnus Riiber. Wird er erneut Dominator? Vinzenz Geiger und eine Handvoll internationaler Mit-Favoriten haben etwas dagegen. Auch bei den Frauen hofft Gastgeber Norwegen. Doch mit Nathalie Armbruster ist eine Deutsche die Top-Favoritin. Und sie ist mit einem Tipp von Alpin-Star Aksel Lund Svindal nach Trondheim gereist.

Gold bei der Heim-Weltmeisterschaft zum Abschied von der großen Bühne – so dürfte wohl das Traum-Szenario für Jarl Magnus Riiber aussehen. Der große Norweger, er in der Nordischen Kombination schon alles gewonnen hat, gibt sich in Trondheim bei seiner letzten WM die Ehre.

Der erst 27 Jahre alte achtfache Weltmeister, Olympiasieger und 85-fache Weltcupsieger beendet seine Karriere in diesem Frühjahr. Der fünffache Weltcup-Gesamtsieger geht – wie es sich für einen Dominator der Sportart gehört – bei der WM als Weltcupspitzenreiter an den Start. Und dennoch scheint der Überflieger der vergangenen Jahre gerade zum Saisonhöhepunkt schlagbar: In den jüngsten fünf Weltcuprennen musste sich Riiber viermal mit Rang zwei begnügen - dreimal besiegte ihn Vinzenz Geiger, der ihm auch den Sieg im prestigeträchtigen Seefeld-Triple wegschnappte. Einmal war Riibers laufstarker Landsmann Jens Luuras Oftebro schneller.

Riiber: "Nicht in guter alter Form"

"Ich bin noch nicht in der guten alten Form des vergangenen Jahres" , sagte Riiber nach seinem zweiten Platz bei der WM-Generalprobe in Otepää Anfang Februar. Das hängt sicherlich auch mit den gesundheitlichen Problemen zusammen, von denen der mit Abstand beste Skispringer im Klassement in dieser geplagt war. Vor Beginn der Saison hatte er wochenlang Blut im Stuhl, später wurde die chronische Darmerkrankung Morbus Crohn bei ihm diagnostiziert. "Die Krankheit wird mich bis ans Ende meines Lebens begleiten" , sagte Riiber Ende Januar. "So macht es mir keinen Spaß mehr" , sagte er zur Begründung für sein Karriereende.

Geiger rückt an Riiber ran

In Trondheim will er bei seinen vierten Weltmeisterschaften aber nun noch einmal seinen Rekord von jetzt schon acht WM-Titeln ausbauen. Etwas dagegen haben dürfte nicht nur Vinzenz Geiger, der im Gesamt-Weltcup bis auf 81 Punkte an Riiber herangerückt ist und selbstbewusst sagt: "Ich habe Jarl zuletzt dreimal geschlagen. Ich weiß, dass es für ihn nicht schön war und dass es ihn sicher motiviert."

Top-Quintett hat Riiber schon besiegt

Riiber die Titel streitig machen werden auch der Österreicher Johannes Lamparter, dessen Stärke ebenfalls im Springen liegt, der bereits erwähnte beste Läufer im Feld, Oftebro, der ebenfalls laufstarke Finne Ilkka Herola und mit Julian Schmid auch ein weiterer Deutscher. Was für eine spannende WM spricht: Alle aus dem Verfolger-Quintett konnten Riiber in diesem Winter bereits schlagen.

Frauen: Hagen und Hansen träumen von Heim-Medaille

Bei den Kombinierer-Frauen hoffen die Gastgeberinnen ebenfalls auf einem norwegischen Triumph. Die Zweifach-Weltmeisterin und zweimalige Weltcup-Gesamtsiegerin Gyda Westvold Hansen geht ebenso mit Medaillenambitionen an den Start wie die 19-fache Weltcupsiegerin und Vorjahres-Weltcup-Gesamtsiegerin Ida Marie Hagen. In dieser Saison feierte die 22-jährige Hansen bereits sieben Podestplätze, die 24-jährige Hagen sogar acht Weltcupsiege. "Seit ich ein Kind war habe ich davon geträumt, bei einer WM dabei zu sein" , sagte Hansen kürzlich. "Und jetzt träume ich von Einzel-Gold bei der Heim-WM."

Favoritin Armbruster und der Tipp von Svindal

Hansen und Hagen gehen allerdings nicht als Favoritinnen in Trondheim an den Start. Als Weltcup-Spitzenreiterin und damit Gejagte reist die Deutsche Nathalie Armbruster nach Norwegen. Die erst 19-Jährige schaffte es in diesem Winter bereits achtmal aufs Podest, feierte dabei drei Siege - und gewann wie Geiger ebenfalls das Seefeld-Triple. Weil sie in dieser Saison nie schlechter als Sechste war, schob sie sich vor der WM noch vor Hagen an die Weltcup-Spitze.

"Ich versuche, jetzt bei der WM mit dem Druck klarzukommen" , sagt Armbruster. Ein kürzliches Erlebnis mit Alpin-Star Aksel Lund Svindal veränderte dabei ihren Blick auf Druck und die eigene Favoritenrolle: "Er sagte zu mir, es ist ein Privileg in der Favoritenrolle anreisen zu dürfen. Irgendwie ist mir das im Gedächtnis geblieben. Und er hat auch Recht, es ist etwas Besonders" , reflektiert Armbruster kurz vor der WM über den Ratschlag des zweifachen Alpin-Olympiasiegers aus Norwegen.

Japanisches Zwillings-Podest in Trondheim?

Neben Armbruster und den beiden Norwegerinnen dürften sich auch zwei Japanerinnen Hoffnungen auf WM-Medaillen machen. Die 21-jährigen Zwillinge Haruka Kasai und Yuna Kasai schafften es in diesem Winter ebenfalls bereits aufs Podest. Haruka Kasai wurde vor zwei Jahren bereits Dritte von der Normalschanze – gibt es in Trondheim ein Zwillings-Podest?

NoKo-Auftakt am 27. Februar

Insgesamt stehen in der Nordischen Kombination sechs Medaillenentscheidungen an. Die erste Medaillenchance haben die Frauen um Armbruster, Hansen und Hagen zum Auftakt der Kombinationswettbewerbe am 27. Februar.