Nordische Kombination | WM Armbruster, Geiger und der Traum von WM-Gold Stand: 24.02.2025 19:06 Uhr

Die deutschen Kombiniererinnen und Kombinierer reisen als große Favoriten zur Nordischen Ski-WM in Trondheim. Vor allem Nathalie Armbruster und Vinzenz Geiger glänzten zuletzt im Weltcup.

Von Chiara Theis

Viel besser hätte die Generalprobe für die Nordische Ski-WM aus deutscher Sicht nicht verlaufen können. Beim letzten Vor-WM-Weltcupstopp Anfang Februar in Otepää stand Vinzenz Geiger in drei Rennen dreimal auf dem Podest - zweimal ganz oben. Nathalie Armbruster zeigte sich ähnlich stark: Sie stand zweimal auf dem Podium - einmal ganz oben. Die Erwartungen für die in dieser Woche beginnenden Titelkämpfe in Trondheim könnten also kaum höher sein.

Armbruster endlich ganz oben

Die 19-jährige Nathalie Armbruster gehört zwar schon seit der Saison 2022/2023 Jahren zur Weltklasse in der Nordischen Kombination, doch erst Anfang Februar gelang ihr in Seefeld der erste Weltcupsieg. Ein historischer Sieg, sie ist die erste Deutsche, die in dieser Sportart einen Weltcuperfolg feiern konnte. Es folgten zugleich Sieg Nummer zwei und drei, außerdem der Gesamtsieg beim prestigeträchtigen Seefeld Triple. Vor der eigentlich dominierenden Kombiniererin, Ida Marie Hagen aus Norwegen, führt Armbruster sogar die Weltcup-Gesamtwertung an.

Und das in einer Saison, die für die 19-Jährige ein ganz großer Spagat zwischen Leistungssport und Schule ist. Denn die Kombiniererin ist mitten im Abistress. " Es ist irgendwie total verrückt. Ich bin in die Saison gegangen und habe mir gedacht, mein Abi hat höchste Priorität und irgendwie habe ich jetzt schon all meine Erwartungen übertroffen ", erklärte Armbruster im ZDF-Interview.

"Druck der Favoritenrolle"

Trotz wenig Training auf der Skisprungschanze in der Vorbereitung hat die 19-Jährige in diesem Winter einen großen Schritt im Springen gemacht. Vielleicht der entscheidende Schritt, um auch die 19-fache Weltcupsiegerin und Dominatorin Hagen dauerhaft fordern zu können. Die nächste Gelegenheit dazu hat Armbruster bei der Weltmeisterschaft. " Natürlich spüre ich jetzt gerade nach Otepää, wo ich die Ida auch in ihrer Anwesenheit geschlagen habe, schon den Druck einer Favoritenrolle. Ich versuche das aber nicht so an mich ranzulassen ", sagte sie im ZDF-Interview.

Wenn in Trondheim alles zusammenspielt, ist Armbruster die große deutsche Medaillenhoffnung bei den Kombiniererinnen. Insgesamt werden fünf deutsche Kombiniererinnen am Start stehen, neben der 19-Jährigen Top-Kombiniererin auch Maria Gerboth (WSV Schmiedefeld), Trine Göpfert (WSV Reit im Winkl), Ronja Loh (VSC Klingenthal) und Jenny Nowak vom SC Sohland). Vor allem Maria Gerboth und Jenny Nowak zeigten diesen Winter auch schon Top-Ergebnisse und können bei der Weltmeisterschaft im Mixed-Team gemeinsam mit Armbruster und dem starken Männer-Team nach einer Medaille greifen.

Drei Kombinierer absolute Weltspitze

Denn auch die deutschen Männer sind im zweiten Jahr unter Cheftrainer Eric Frenzel wieder Teil der absoluten Weltspitze. Routinier Johannes Rydzek konnte erstmals seit fast sechs Jahren wieder einen Weltcupsieg feiern und darf sich nun auf seine bereits sechste WM-Teilnahme freuen. Julian Schmid stand insgesamt sechs Mal auf dem Podest in diesem Winter, in der Weltcup-Gesamtwertung liegt er aktuell auf Rang drei.

Der stärkste deutsche Kombinierer ist aktuell aber Vinzenz Geiger. Der 27-Jährige stand bereits sechs Mal in der laufenden Saison ganz oben auf dem Siegerpodest. Im Gesamtweltcup lauert er mit 81 Punkten Rückstand hinter Jarl Magnus Riiber auf Rang zwei. Seine Konstanz in diesem Winter ist beeindruckend, in 15 Saisonrennen war er nur dreimal nicht in den Top-5. Neben dem Norweger und ewigen Dominator der Nordischen Kombination, Jarl Magnus Riiber, reist Geiger als absoluter Topfavorit nach Trondheim.

" Die Siege in dieser Saison geben mir Selbstvertrauen. Ich muss die Leistung auf der Schanze bringen und im Laufen eine gute Performance zeigen. Dann habe ich Chancen, den Weltmeistertitel anzugreifen ", sagte der Oberstdorfer im MDR-Interview vor der WM. Der zweifache Olympiasieger will endlich auch seine erste WM-Goldmedaille holen.

Debütant und Routinier komplettieren das Aufgebot

Wendelin Tannheimer (SC 1906 Oberstdorf) und Manuel Faißt (SV Baiersbronn) vervollständigen das deutsche Aufgebot für Trondheim. Für Tannheimer ist es die erste WM. In Otepää feierte der 25-Jährige zuletzt mit Platz vier sein bestes Karriereergebnis. Faißt hingegen ist mit seinen 32 Jahren absoluter Routinier und steht vor seiner 6. WM-Teilnahme. Er stand zu Beginn des Winters in Ruka einmal auf dem Podest.

NoKo-Auftakt am 27. Februar

Insgesamt stehen in der Nordischen Kombination sechs Medaillenentscheidungen an. Die erste Medaillenchance hat Nathalie Armbruster zum Auftakt der Kombinationswettbewerbe am 27. Februar.