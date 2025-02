Nordische Kombination Gerboth und Armbruster nach dem Springen vorn Stand: 09.02.2025 09:49 Uhr

Die deutschen Kombiniererinnen haben ihre tolle Sprungform unter Beweis gestellt. Beim Individual Compact am Sonntag (09.02.2025) in Otepää gehen sie als Führende in die Loipe.

Maria Gerboth sprang auf der imposanten Tehvandi-Schanze in Estland auf 96 Meter, so weit wie keine andere Konkurrentin. Damit wird sie beim 5-Kilometer-Langlauf als erste starten. Knapp hinter ihr macht sich dann Nathalie Armbruster auf die Reise. Im Gegensatz zum Samstag gelang der Seefeld-Triple-Siegerin diesmal auch die Landung. Mit 90 Metern schob sie sich auf den zweiten Rang, obwohl gleich drei andere Kombiniererinnen weiter sprangen als die 19-Jährige. Sie wird sechs Sekunden nach Gerboth loslaufen.

Die achtfache Saisonsiegerin und beste Läuferin im Feld, Ida Marie Hagen aus Norwegen, hat als Fünfte 22 Sekunden Defizit auf die Spitze und 16 Sekunden auf Armbruster.

"Ich hatte ein verrücktes Wochenende. Der PCR-Sprung war gut, danach wurde es aber irgendwie schlechter. So ein Sprung tut dann der Seele gut" , sagte Gerboth anschließend.

Jenny Nowak kam auf ordentliche 90 Meter, womit sie auf Rang acht landete (+33 Sekunden). Auch Sophia Maurus ist am Sonntag mit dabei. Nach ihrer Disqualifikation am Vortag war diesmal alles korrekt, sie geht als 13. mit 44 Sekunden Rückstand in die Loipe.

Haasch wird in der kommenden Woche untersucht

Nicht dabei nach ihrem Sturz war erwartungsgemäß Cindy Haasch. Sie war am Samstag bei der Landung zu Fall gekommen und hatte sich am Knie verletzt. Die genaue Diagnose steht noch aus, Haasch soll Anfang der kommenden Woche nach der Rückkehr nach Deutschland genauer untersucht werden.