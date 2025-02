Nordische Kombination Gelungene WM-Generalprobe: Geiger bezwingt Riiber erneut Stand: 09.02.2025 14:36 Uhr

Vinzenz Geiger feiert ein Traum-Wochenende beim Weltcup im estnischen Otepää. Nach seinem Sieg am Samstag gewinnt er auch am Sonntag den Individual Compact vor Topfavorit Jarl Magnus Riiber. Und das bei der WM-Generalprobe. Dritter wurde Julian Schmid.

Von Marjorie Maurer

Schon beim Springen überzeugte Geiger mit einer Weite von 100 Metern. Als Zweiter ging er dann mit sechs Sekunden Abstand zu Riiber auf die Loipe. Die zwei Favoriten lieferten sich lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Geiger blieb dabei zunächst - wie so oft - in gewohnter Lauerstellung auf den Norweger. Doch dieses Mal wartete der 27-Jährige mit seinem Überholmanöver nicht bis kurz vor Schluss. Knapp 1,5 Kilometer vor dem Ziel zog der Allgäuer an Riiber vorbei. Für Geiger ist es der sechste Sieg in dieser Saison. Riiber kommt bislang auf fünf.

Thannheimer überrascht

Auch Julian Schmid, nach dem Springen noch Fünfter, feierte einen Podestplatz. Er wurde Dritter. Für eine große Überraschung sorgte Wendelin Thannheimer. Der Oberstdorfer überzeugte zunächst im Springen, ging als Dritter in die Loipe mit nur zwölf Sekunden Abstand auf Riiber. Aber auch im Laufen zeigte er kaum eine Schwäche. Mit Platz vier feierte der 25-Jährige das beste Weltcupergebnis seiner Karriere.

Etwas enttäuschend lag Johannes Rydzek nach dem Springen nur auf dem zwölften Rang, zeigte aber auch einen starken Lauf und wurde Siebter. Terrence Weber landete auf Platz acht. David Mach wurde Zwölfter, Manuel Faißt landete auf Rang 28, Tristan Sommerfeldt auf Platz 33.

Generalprobe für die WM

Für das deutsche Team war der Wettkampf in Otepää besonders wichtig, denn es war der letzte Wettbewerb vor der Weltmeisterschaft in Trondheim (27.02. - 08.03.). Bislang waren nur Geiger und Schmid gesetzt. Dahinter tobt der Konkurrenzkampf.