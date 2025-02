Nordische Kombination Armbruster gewinnt Premiere des Seefeld-Triples Stand: 02.02.2025 14:47 Uhr

Kombiniererin Nathalie Armbruster hat auch am Sonntag beim Seefeld-Triple in Tirol gewonnen. Damit sicherte sie sich auch den Sieg in der Gesamtwertung.

Am Samstag feierte die erst 19-jährige ihren ersten Weltcup und damit den ersten Sieg einer deutschen Athletin in der Nordischen Kombination. Am Sonntag knüpfte sie an dieses Ergebnis nahtlos an. Überlegen gewann die Abiturientin vor der Norwegerin Gyda Westvold Hansen und Haruka Kasai aus Japan und stand auch in der Gesamtwertung des Events ganz oben.

Armbruster: "Werde ich nie vergessen"

Mit einer Deutschlandfahne in der Hand fuhr sie die letzten Meter ins Ziel (21:18,7 Minuten). Ihre Konkurrentin kamen erst mehr als eine Minute später. " Ich habe alle Momente für mich aufgesaugt und den Moment, wie ich mit der Fahne über die Ziellinie fahre, werde ich nie vergessen ", strahlte Armbruster im ARD-Interview.

Armbruster baut Vorsprung noch aus

Armbruster ging mit 53 Sekunden Vorsprung auf die Norwegerin Gyda Westvold Hansen in die Loipe. Die Distanz hatte sie sich durch einen Sprung auf 97 Meter erarbeitet. Doch die 19-Jährige aus dem Schwarzwald hatte keine Lust auf Verwalten. Vielmehr gab sie Vollgas und vergrößerte den Abstand auf deutlich mehr als eine Minute.

Armbruster sichert sich Seefeld-Triple-Trophäe

Einsam an der Spitze zog Armbruster ihre Kreise und sicherte sich am Ende überlegen den Tagessieg vor Westvold Hansen (+1:24,3 Minuten) und Haruka Kasai (+1:40,7 Minuten). Durch ihren Sieg am Samstag und einen dritten Platz am Freitag war sie auch in der Gesamtwertung des erstmals bei den Frauen veranstalteten Seefeld-Triples ganz vorne und durfte die Trophäe in die Höhe recken. " Es ist das erste Seefeld-Triple und ich gewinne es. Das ist noch nicht bei mir angekommen ", war Armbruster " fassungslos " im positivsten Sinne.

Nowak und Haasch in Top Ten

Bei den übrigen DSV-Startern durften sich Jenny Nowak (7./+3:31,1 Minuten) und Cindy Haasch (10./+3:47,5 Minuten) über Top-Ten-Platzierungen freuen. Maria Gerboth, nach dem Springen noch auf Rang neun, fiel auf den zwölften Platz zurück (+4:02,0 Minuten).