Zeitplan, Favoriten, Live-Streams Alles Wichtige zur Nordischen Ski-WM in Trondheim Stand: 21.02.2025 22:02 Uhr

Ab dem 26. Februar geht es bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim um Medaillen. Wann finden die Wettbewerbe statt? Wer sind die Favoriten und wie sehen die Chancen der Deutschen aus? Die wichtigsten Infos zur WM im Überblick.

Von Nicole Hornischer

Wann und wo findet die Nordische Ski-WM statt?

Von Mittwoch, den 26. Februar bis Sonntag, den 9. März 2025 finden im norwegischen Trondheim die Nordischen Skiweltmeisterschaften statt. In 27 Wettbewerben werden Medaillen vergeben. Bereits 1997 fand eine Nordische Ski-WM in Trondheim statt.

Was ist neu?

Erstmals findet im Rahmen der Nordischen Ski-WM ein Para-Wettbewerb statt. Am 5. März suchen die Para-Langläufer ihren Weltmeister im Sprint.

Einer Neuerung gibt es bei den Langläufern: Männern und Frauen absolvieren - wie im Weltcup - dieselben Distanzen. Das bedeutet, dass die Frauen nun auch die 50-Kilometer-Strecke bestreiten werden.

In der Nordischen Kombination gibt es zwei neue Wettbewerbe: Die Frauen springen beim 5-km-Massenstart von der Normalschanze. Bei den Männern steht statt eines Wettbewerbs von der Normalschanze das neue Compact-Format auf dem Programm.

Wie viele Entscheidungen gibt es?

Insgesamt gibt es 27 Goldmedaillen zu gewinnen. Im Langlauf stehen zwölf Entscheidungen, im Para-Skilanglauf zwei, im Skispringen sieben und in der Nordischen Kombination sechs an. Es werden 13 Wettbewerbe für Männer ausgetragen, zwölf für Frauen und zwei im Mixed.

Wie sind die Chancen der deutschen Langläufer?

Die deutsche Langläuferinnen haben das Potential, eine Medaille zu gewinnen. Bei der WM-Generalprobe in Falun schaffte es Victoria Carl über 10 Kilometer klassisch als Dritte auf das Podium. Laura Gimmler sprintete in dieser Saison erstmals unter die besten Drei, aber auch im Team mit Coletta Rydzek zählt sie zu den Medaillenkandidatinnen.

Zu den Top-Favoritinnen auf Gold zählen die Führende im Gesamtweltcup Jessica Diggins aus den USA und die 14-fache Weltmeisterin Therese Johaug. Die Norwegerin feierte bei ihrem Tour-de-Ski-Sieg ein furioses Comeback nach zwei Jahren Pause.

Bei den Männern schaffte es bislang nur Friedrich Moch auf das Podest. Die Top-Favoriten sind bei ihrer Heim-WM die Norweger, allen voran der Führende im Gesamtweltcup Johannes Hoesflot Klaebo.

Deutsches Aufgebot Skilanglauf

Frauen: Victoria Carl (Zella-Mehlis), Pia Fink (Bremelau), Laura Gimmler (Oberstdorf), Katharina Hennig (Oberwiesenthal), Helen Hoffmann (Oberhof), Sofie Krehl, Coletta Rydzek (beide Oberstdorf), Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg)

Männer: Janosch Brugger (Schluchsee), Marius Kastner (Neubau), Elias Keck (Buchenberg) Albert Kuchler (Lam), Friedrich Moch (Isny), Florian Notz (Römerstein), Jan Stölben (Ernstberg)

Zeitplan WM-Entscheidungen Langlauf Tag Wettbewerb Sportschau.de Do., 27. Februar 12.30 Uhr: Ski Langlauf, Sprint Freistil der Frauen und Männer Ticker Sa., 1. März 14.00 Uhr: Ski Langlauf, 20 km Skiathlon der Männer Ticker So., 2. März 14.00 Uhr: Ski Langlauf, 20 km Skiathlon der Frauen Ticker Di., 4. März 13.00 Uhr: Ski Langlauf, 10 km klassisch der Männer Im TV, Livestream & Ticker Di., 4. März 15.30 Uhr: Ski Langlauf, 10 km klassisch der Frauen Im TV, Livestream & Ticker Mi., 5. März 12.10 Uhr: Para-Langlauf, Sprint, Frauen und Männer Mi., 5. März 14.30 Uhr: Ski Langlauf, Teamsprint klassisch der Frauen und Männer Im TV, Livestream & Ticker Do., 6. März 12.30 Uhr: Ski Langlauf, 4x7.5 km Staffel der Männer Im TV, Livestream & Ticker Fr., 7. März 14.00 Uhr: Ski Langlauf 4x7.5 km Staffel der Frauen Im TV, Livestream & Ticker Sa., 8. März 11.30 Uhr: Ski Langlauf, 50 km Massenstart Freistil der Männer Im TV, Livestream & Ticker So., 9. März 11.30 Uhr: Ski Langlauf, 50 km Massenstart Freistil der Frauen Im TV, Livestream & Ticker

Wer sind die Titelverteidiger im Langlauf?

Sprint klassisch: Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) / Jonna Sundling (SWE)

Teamsprint Freistil: Paal Golberg /Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) / Emma Ribom / Jonna Sundling (SWE)

Freistil 15 km/10 km: Simen Hegstad Krüger (NOR) / Jessie Diggins (USA)

Skiathlon 30 km /15 km: Simen Hegstad Krüger (NOR) / Ebba Andersson (SWE)

Klassisch 50 km/30 km: Paal Golberg (NOR)/ Ebba Andersson (SWE)

Staffel: Norwegen/ Norwegen

Wie sind die Chancen der deutschen Kombinierer?

Die deutschen Kombinierer und Kombiniererinnen haben berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille. Vinzenz Geiger und Julian Schmid halten den Dominator der letzten Jahre Jarl-Magnus Riiber derzeit in Schach. Geiger siegte zuletzt bei der WM-Generalprobe in Otepää. Doch der Norweger wird bei seiner Heim-WM alles geben: Nach der Saison beendet der achtfache Weltmeister mit nur 27 Jahren wegen einer Erkrankung seine beeindruckende Karriere.

Bei den Frauen ist Nathalie Armbruster Top-Favoritin auf eine Medaille. Die erst 19-Jährige führt im Gesamt-Weltcup und bestätigte beim letzten Wettbewerb vor der WM mit einem Sieg ihre starke Form. Ihre stärksten Konkurrentinnen im Kampf um Gold sind die Japanerin Haruka Kasai und die Norwegerin Ida Marie Hagen.

Deutsches Aufgebot Nordische Kombination

Frauen: Nathalie Armbruster (Kniebis), Maria Gerboth (Schmiedefeld), Trine Göpfert (Reit im Winkl), Ronja Loh (Klingenthal), Jenny Nowak (Sohland)

Männer: Manuel Faißt (Baiersbronn), Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek, Julian Schmid, Wendelin Thannheimer (alle Oberstdorf)

Zeitplan WM-Entscheidungen Nordische Kombination Tag Wettbewerb Sportschau.de Do., 27. Februar 15.00 Uhr: Nordische Kombination Massenstart 5 km, HS 102 der Frauen Ticker Fr., 28. Februar 12.00 Uhr: Nordische Kombination HS 102, Staffel 4x5 km Mixed Ticker Sa., 1. März 12.00 Uhr: Nordische Kombination, Ind. Compact HS 102, 7,5 km der Männer Ticker So., 2. März 12.00 Uhr: Nordische Kombination HS 102, 5 km der Frauen Ticker Do., 6. März 11.00 Uhr: Nordische Kombination, HS 138, Staffel 4x5 km der Männer Im TV, Livestream & Ticker Sa., 8. März 09.30 Uhr: Nordische Kombination, HS 138, 10 km der Männer Im TV, Livestream & Ticker

Wer sind die Titelverteidiger in der Nordischen Kombination?

Normalschanze: Jarl Magnus Riiber / Gyda Westvold Hansen (NOR) Großschanze: Jarl Magnus Riiber (NOR)

Team: Norwegen

Mixed Team: Norwegen

Wie sind die Chancen der deutschen Skispringer?

Nach starkem Saisonbeginn, Pius Paschke gewann von den ersten acht Wettkämpfen fünf, sind die DSV-Adler mittlerweile von Spitzenplätzen weit entfernt. Die WM-Generalprobe in Japan kassierten Paschke, Andreas Wellinger und Co. eine krachende Pleite. Die Favoriten auf den Weltmeistertitel sind andere: Vor allem die Österreicher um den Führenden im Gesamtweltcup, Daniel Tschofenig, präsentieren sich bislang stark. Die Springen in Sapporo gewann Lokalmatador Ryoyu Kobayashi und empfahl sich damit auch für Edelmetall.

Für die deutsche Skispringerinnen läuft es dagegen besser. Katharina Schmid hatte in den letzten Wochen zwar ein kleines Formtief, aber die Oberstdorferin, die bei der letzten WM in Planica drei Mal Gold holte und diese Saison schon vier Mal erfolgreich war, zeigte zuletzt bessere Leistungen. Selina Freitag und Agnes Reisch schafften es in diesem Winter schon auf das Podest. Heißeste Kandidatin auf Gold ist Nika Prevc. Die Slowenin stand in dieser Saison bereits neun Mal ganz oben auf dem Podest.

Deutsches Aufgebot Skispringen

Frauen: Selina Freitag (Oberwiesenthal), Luisa Görlich (Lauscha), Agnes Reisch (Isny), Katharina Schmid (Oberstdorf), Juliane Seyfarth (Ruhla)

Männer: Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), Pius Paschke (Kiefersfelden), Philipp Raimund (Oberstdorf), Andreas Wellinger (Ruhpolding)

Zeitplan WM-Entscheidungen Skispringen Tag Wettbewerb Sportschau.de Fr., 28. Februar 14.00 Uhr: Skispringen HS 102, Einzel der Frauen Ticker Sa., 1. März 17.00 Uhr: Skispringen, Team HS 102 der Frauen Ticker So., 2. März 17.00 Uhr: Skispringen der Männer, HS 102 Einzel der Männer Ticker Mi., 5. März 16.00 Uhr: Skispringen, Team HS 138 Mixed Im TV, Livestream & Ticker Do., 6. März 16.20 Uhr: Skispringen Team HS 138 der Männer Im TV, Livestream & Ticker Fr., 7. März 16.15 Uhr: Skispringen HS 138 Einzel der Frauen Im TV, Livestream & Ticker Sa., 8. März 15.45 Uhr: Skispringen HS 138 Einzel der Männer Im TV, Livestream & Ticker

Wer sind die Titelverteidiger im Skispringen?

Normalschanze: Piotr Zyla (POL)/ Katharina Althaus (GER)

Großschanze: Timi Zajc (SLO) / Alexandria Loutitt (CAN)

Team: Slowenien / Deutschland

Mixed Team: Deutschland