Langlauf | WM DSV-Langläufer wieder im Team zu Medaillen? Stand: 24.02.2025 19:06 Uhr

Die deutschen Langläufer rechnen sich vor der Nordischen Ski-WM in Trondheim vor allem im Team Medaillenchancen aus. Victoria Carl hat realistische Chancen auf ihre erste Einzelmedaille.

Von Chiara Theis

Schon die Nordische Ski-Weltmeisterschaft in Planica zeigte, die deutschen Langläufer sind im Team stark. Sowohl die Frauen als auch die Männer-Staffel konnte eine Medaille gewinnen. Seitdem hat sich das deutsche Langlauf-Team aber stetig weiterentwickelt, ist nicht mehr nur im Team stark, sondern auch einzeln. Das wollen die 15 DSV-Starter bei der Weltmeisterschaft in Trondheim unterstreichen.

Moch liebt die Tour, kann er auch WM?

Friedrich Moch glänzte bereits mehrfach bei der Tour de Ski. Im vergangenen Winter erklomm er als erster Deutscher seit 15 Jahren das Podium der Gesamtwertung. Auch diese Saison stand Moch während der Tour wieder auf dem Podest. Im finalen Anstieg auf die Alpe Cermis in Val di Fiemme feierte er Rang drei. Im Gesamtklassement stand er zum Abschluss auf einem starken sechsten Rang.

In den letzten Wochen vor der Weltmeisterschaft hat sich der Allgäuer voll auf das Training konzentriert, um für den Saisonhöhepunkt in Topform zu sein: " Ich bin sehr motiviert, und ich freue mich sehr, dass die WM bald losgeht. Es war jetzt auch eine längere Zeit ohne Wettkämpfe. Deswegen sind Vorfreude und Motivation noch größer. "

Moch träumt von nächster Team-Medaille

Im Einzel ist die Konkurrenz aus Norwegen, Schweden, Frankreich und Italien, allen voran Ausnahmeathlet Johannes Hoesflot Klaebo, wohl etwas zu stark, um von einer Medaille zu träumen. Aber im Team sieht der 24-Jährige, wie in Planica, die Chance auf Edelmetall: " In der Staffel haben wir letztes Mal eine kleine Sensation geschafft. Es wäre ein Traum von uns Jungs, das zu wiederholen ." Allerdings müsste auch für diese Medaille viel zusammenspielen, denn von den restlichen deutschen Langläufern hat es diese Saison noch keiner auf das Siegerpodest geschafft. Am nächsten dran war der 23-jährige Jan Stölben, der im Sprint zweimal auf Rang fünf lief.

Frauen überzeugen in der Breite

Bei den DSV-Starterinnen ist die starke Entwicklung noch deutlicher. Insgesamt acht Läuferinnen sind für die WM nominiert, fünf von ihnen sind in dieser Saison bereits unter den besten sechs in einem Weltcuprennen gewesen. Die Leistungsdichte ist bemerkenswert. Für die aktuell beste Langläuferin Victoria Carl liegt das vor allem an der Expertise und den Analysetools, die Coach Per Nilsson aus Schweden in das deutsche Team gebracht hat. Das Training sei nun individueller und man könne besser auf die persönlichen Bedürfnisse reagieren. Ihre Analyse ist klar: " Wir sind im Team so stark wie noch nie. "

Laura Gimmler feierte beispielsweise ihren ersten Podestplatz der Karriere im Sprint von Cogne. Coletta Rydzek zeigte im Sprint ebenfalls mehrmals auf, ihre beste Leistung diesen Winter: zwei sechste Plätze.

Katharina Hennig sammelte in den vergangenen Wintern immer wieder Podestplätze. Diese Saison wurde sie allerdings gesundheitlich stark ausgebremst, verpasste mehrere Rennen und Trainingstage krankheitsbedingt. " Meine Ziele für die WM musste ich aufgrund der vielen Krankheitsausfällen leider ein bisschen anpassen. Wäre der Winter so verlaufen wie in den letzten drei Jahren, dann wäre mein Ziel eine Einzelmedaille gewesen. "

Carl darf auch im Einzel träumen

So liegt Hennigs Fokus in Trondheim auf den Teamrennen. Ähnlich ist es bei Victoria Carl: " Wir wissen ganz genau, wir können in der Staffel eine Medaille holen und da liegt auch einfach der Fokus drauf. Teamwettbewerbe sind sowieso immer das Schönste. "

Dabei ist Victoria Carl die deutsche Starterin, die sich auch berechtigte Hoffnungen auf eine Einzelmedaille machen darf. Die 29-Jährige bestätigt aktuell Wochenende für Wochenende, dass sie zur absoluten Weltspitze gehört. Achtmal lief sie in diesem Winter bereits unter die besten fünf in einem Weltcuprennen, zweimal stand sie auf dem Podium. Im Gesamtweltcup steht nur die US-Amerikanerin Jessie Diggins vor ihr. Carl bleibt trotzdem zurückhalten: " Wenn alles super läuft, ist für mich persönlich eine Einzelmedaille das Ziel. Dafür muss allerdings alles zu hundert Prozent passen, sonst klappt es nicht. Die Konkurrenz ist so groß, und viele Mädels wollen eine Medaille. "

An Trondheim hat Carl auf jeden Fall gute Erinnerungen: 2023 konnte sie dort ihren ersten Weltcupsieg feiern. Mittlerweile ist die akribische Arbeiterin eine noch komplettere Athletin und darf von ihrer ersten WM-Einzelmedaille träumen.