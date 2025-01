Langlauf in Cogne DSV-Frauen laufen im Teamsprint aufs Treppchen Stand: 31.01.2025 14:13 Uhr

Die deutschen Frauen sind beim Teamsprint in Cogne aufs Podest gelaufen. Laura Gimmler und Schlussläuferin Coletta Rydzek mussten sich nur Finnland und Schweden geschlagen geben. Bei den Männern gewann Norwegen, das deutsche Team verpasste die Qualifikation für das Finale.

Das deutsche Team hielt sich von Beginn an in der Spitzengruppe. Laura Gimmler positionierte sich hinter den beiden norwegischen Mannschaften. Auf ihrer letzten Runde zog die Oberstdorferin dann an und setzte sich auf eins. Mit drei Sekunden Vorsprung auf die finnischen Duos übergab sie an Coletta Rydzek.

Rydzek verliert Führung, aber erkämpft Podest

Die Frau vom SC Oberstdorf gab Platz eins direkt wieder her, war dem Tempo der Finnin Jasmi Joensuu nicht gewachsen. Die Finnin kam als Erste ins Ziel in 19:04,5 Minuten vor Schweden (+0,90 Sekunden). Rydzek musste am Ende um Platz drei kämpfen, verteidigte diesen aber erfolgreich vor der Schweiz (+1,20 Sekunden).

DSV-Männer verpassen Finale

Bei den Männern gab es wenig zu Grund zum Jubeln. Die DSV-Teams um Jan Stölben und Janosch Brugger sowie Simon Jung und Alexander Brandner scheiterten in der Qualifikation. Das Finale kam ohne große Namen aus. Die meisten Top-Nationen Norwegen und Schweden schonten ihre Stars.

Dennoch gewann Team Norwegen in B-Besetzung mit Even Northug und Erik Valnes (16:51,10 Minuten) vor den Franzosen Jules Chappaz und Richard Jouve (0,5 Sekunden). Dritter wurde Schweden mit Johan Haeggstroem und Maas Skoglund (+1,0 Sekunden).