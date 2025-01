Tour de Ski Norweger jubeln beim Tour-Finale - Moch wird 3. Stand: 05.01.2025 16:12 Uhr

Norwegischer Vierfachsieg bei der Tour de Ski: Die Skandinavier gewannen im finalen Massenstart der Männer sowohl die Tages- als auch die Gesamt-Wertung. Die Siege gingen an Simen Hegstad Krüger, Johannes Hoesflot Klaebo und zweimal an Therese Johaug. Doch auch Friedrich Moch zeigte ein starkes Rennen und lief aufs Podest. Bei den Frauen schaffte es Victoria Carl in die Gesamt-Top-10.

Moch wurde am Sonntag (05.01.2025) beim 10-Kilometer-Massenstart von Val di Fiemme auf die Alpinstation Alpe Cermis Tages-Dritter. Der Deutsche musste nur dem Norweger Simen Hegstad Krüger und dem Österreicher Mika Vermeulen (+7,8 Sekunden) den Vortritt lassen. Moch überquerte das Ziel 10,7 Sekunden hinter Krüger. Für den 24-Jährigen war es der dritte Weltcup-Podestplatz in einem Einzelrennen.

Klaebo gewinnt Gesamt-Tour

Die Gesamtwertung gewann der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo. Dem Top-Favoriten genügte ein Platz 18 auf der finalen Etappe (+1:13,7 Minuten), um seinen großen Vorsprung auf die Konkurrenz zu verteidigen. Klaebo feierte bereits den vierten Tour-de-Ski-Gesamtsieg und stellte damit einen Rekord des Schweizers Dario Cologna ein.

In insgesamt 3:24:17,3 Stunden verwies Klaebo Vermeulen (+ 1:23,1 Minuten) und den Franzosen Hugo Lapalus (+ 1:43,1 Minuten) auf die Plätze. Sonntag-Sieger Krüger hatte am Samstag durch einen Sturz viel Zeit und damit auch alle Chancen auf die Gesamtwertung verloren. Nun konnte er am Berg seinen Landsmann Klaebo deutlich distanzieren. In der Gesamtwertung reichte es aber nur für Rang 22.

Moch verbessert sich in Gesamtwertung auf Rang sechs

Friedrich Moch hielt sich in der finalen Etappe lange in der Spitze. Und wieder gelang ihm ein ähnlicher Coup wie im vergangenen Jahr, als er als Zweiter der letzten Etappe auch Gesamt-Zweiter wurde. Im finalen Anstieg musste Moch zunächst etwa bei Kilometer 8,5 abreißen lassen und verlor den Kontakt zu den Top 3. Zwischenzeitlich fiel der Deutsche auf Rang fünf zurück, kämpfte sich auf den letzten 500 Metern noch auf Rang drei nach vorn. Damit verbesserte er sich auch im Gesamt-Klassement von Rang 13 auf Platz sechs.

Schlickenrieder: "Spitznamen 'Friedrich der Große' alle Ehre gemacht"

"Im Steilstück habe ich nicht mehr daran geglaubt, dass ich das noch packe. Gerade im ganz Steilen, wo ich in den vergangenen Jahren attackieren konnte, habe ich mich heute schwer getan" , analysierte Moch sein Rennen im ZDF. "Als es ins Flachstück kam, konnte ich ein paar Körner mobilisieren und das ins Ziel retten. Und jetzt bin ich super-glücklich, dass es mit dem Podest geklappt hat." Auch Bundestrainer Peter Schlickenrieder jubelte: "Ich glaube, er hat seinem Spitznamen 'Friedrich der Große' heute wieder alle Ehre gemacht. Er hat den ersten Podestplatz für das deutsche Team in dieser Saison eingefahren. Vielleicht ist damit der Bann gebrochen. Es geht ins neue Jahr mit richtig Schwung."

Brugger wird 46.

Mit Janosch Brugger beendete auch ein zweiter Deutscher das Rennen. Der 27-Jährige kam als 46. und 3:05,8 Minuten nach Krüger ins Ziel. Weil er nach einer Disqualifikation von Samstag in der Gesamtwertung eine Zeitstrafe von 3 Minuten bekam, rutschte er in der Tour-Wertung auf Rang 44 ab (+ 12:20,1 Minuten).

Frauen: Johaug siegt ungefährdet

Therese Johaug aus Norwegen jubelt über ihren Sieg.

Bei den Frauen feierte Gesamt-Spitzenreiterin Therese Johaug einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Die 36-Jährige lief die 10 Kilometer von Beginn an vorn vorn. Die entscheidende Attacke zum Tagessieg startete die dreimalige Olympiasiegerin im finalen Anstieg nach rund 7,5 Kilometern. Der Vorsprung auf die Konkurrenz war schnell auf einige Meter und 30 Sekunden angewachsen. Nach 9,2 Kilometern lag Johaug rund 45 Sekunden vor dem Feld der Verfolgerinnen. Im Ziel konnte sie schon weit vorher jubeln und siegte mit der norwegischen Fahne in der Hand.

Den Kampf um die weiteren Podestplätze gewann Astrid Oeyre Slind (+ 25,5 Sekunden) vor Heidi Weng (+ 28,0 Sekunden). Nora Sanness wurde Vierte (+ 31,1 Sekunden). Damit gingen die ersten vier Plätze an die Norweger.

Fink Tages-Elfte - Carl Gesamt-Achte

Beste Deutsche auf dem Weg hinauf auf die Alpe Cermis war Pia Finka als Elfte (+ 1:32,2 Minuten) knapp vor Victoria Carl als Zwölfte (+ 1:34,0 Minuten). Carl verteidigte damit in der Gesamt-Wertung knapp Rang acht. Mit 7:02 Minuten Rückstand auf Johaug rettete die 29-Jährige die Winzigkeit von einer Sekunde vor der Neuntplatzierten Krista Parmakoski (+ 7:03 Minuten). Fink wurde Gesamt-15.

Deutchlands Victoria Carl bei der Tour de Ski in Aktion.

Gesamtwertung: Johaug vor Slind und Diggins

Hinter Gesamtsiegerin Johaug (3:46:59 Stunden) holten Astrid Oyre Slind (+ 47 Sekunden) und die US-Amerikanerin Jessie Diggins (+ 2:41 Minuten) die weiteren Podestplätze in der Gesamt-Wertung.

Auch Hoffmann und Gimmler beenden Tour

Aus dem deutschen Team beendeten neben Fink und Carl auch Helen Hoffmann als 22. (+ 3:13,6 Minuten) und Laura Gimmler als 25. (+ 3:45,1 Minuten) die letzte Etappe. In der Gesamtwertung wurde Gimmler 19. (+ 12:21 Minuten), Hoffmann 25. (+ 15:32 Minuten).