Tour de Ski Victoria Carl bestätigt Topform in der Verfolgung Stand: 01.01.2025 13:16 Uhr

Rang vier zum Jahresabschluss und zum Jahresauftakt: Victoria Carl hat am Mittwoch (01.01.2025) bei der Tour de Ski in einem einsamen Verfolgungsrennen in Toblach ihre starke Form bestätigt. Ganz vorne machten die Norwegerinnen das Rennen unter sich aus.

Nach 15 Kilometern in der klassischen Technik kam Carl mit 1:36,6 Minuten Rückstand ins Ziel. Der Sieg ging an Astrid Oeyre Slind, die den zweiten Etappenerfolg nacheinander feiern konnte. Knapp hinter ihr landete ihre Landsfrau Therese Johaug (+0,2 Sekunden). Dritte wurde Kerttu Niskanen aus Finnland (+57,4 Sek.).

Auch Pia Fink zeigte nach dem Einzel vom Vortag wieder ihre Klasse und kam auf Rang 15 (+2:54,8 Min.) ins Ziel. Helen Hoffmann wurde 23. (+3:50,8 Min.), Laura Gimmler beendete das Rennen auf Position 26 (+4:46,7 Min.) und Lisa Sauerbrey auf 41 (+7:02,7 Min.). Lisa Lohmann und Anna Maria Dietze waren nicht mehr am Start.

Carl fehlt am Ende etwas die Kraft

"Ich bin super zufrieden" , lautete das Fazit von Carl direkt nach dem Rennen. "Ich konnte mir die hintere Gruppe vom Leib halten, obwohl ich alles alleine gelaufen bin." Sie habe mit aller Kraft versucht, die Lücke zu Niskanen zu schließen, konnte aber am Ende nicht mehr dagegenhalten. Bei der letzten Station in Val di Fiemme schielt sie im Skiathlon noch auf einen möglichen ersten Podestplatz in diesem Winter. "Sag niemals nie. Aber wenn ich es mir für Trondheim aufhebe, ist es auch super okay" , erklärt sie mit Blick auf die anstehenden Weltmeisterschaften.

Niskanen und Carl laufen im Niemandsland

Im Rennen konnten sich an der Spitze die beiden fast zeitgleich gestarteten Norwegerinnen Slind und Johaug mit der Führungsarbeit abwechseln, während dahinter Niskanen und Carl jeweils alleine unterwegs waren. Entsprechend wuchs der Rückstand minimal, aber kontinuierlich an. Nach der ersten von drei Runden lag Carl weiterhin auf Rang vier mit 42,2 Sekunden Rückstand und schaffte es nicht, auf die Finnin aufzulaufen.

Auch im weiteren Verlauf des Rennens änderte sich nichts am Bild. Vorne lief das norwegische Duo dem Sieg entgegen. Eine Dreiviertelminute später folgte Niskanen, etwas mehr als 20 Sekunden dahinter dann Carl, die wiederum ein Polster von einer halben Minute auf ihre Verfolgerinnen hatte. Bis ins Ziel sollte sich daran abgesehen von den Abständen nichts mehr ändern.

Diggins verliert Gesamtführung

In der Gesamtführung musste die US-Amerikanerin Jessica Diggins ihr Führungstrikot an Slind abgeben, die nun mit sechs Sekunden Vorsprung auf Johaug ganz vorne im Tableau steht. Niskanen ist neue Dritte und Diggins nach Rang sechs in der Verfolgung nur noch Vierte. Für Carl ging es von Platz zehn auf sieben nach vorne. Sie hat einen Rückstand von 3:01 Minuten auf Slind.