Nordische Kombination Geiger fliegt bei Riiber-Sieg aufs Podest Stand: 07.02.2025 20:02 Uhr

Die Nordischen Hochkaräter haben den Sieg am Freitag (07.02.2025) unter sich ausgemacht. Kombinierer-König Jarl Magnus Riiber feierte zum Auftakt der dreitägigen WM-Generalprobe im estnischen Otepää den 78. Weltcupsieg.

Von Margot Lamparter

Der Norweger, der am Saisonende aus gesundheitlichen Gründen aufhört, gewann vor dem Österreicher Johannes Lamparter und Vinzenz Geiger. "Das war perfekt, das fühlt sich großartig an" , sagte Riiber, der auf der Schanze mit 102,5 m einmal mehr in einer eigenen Liga gesprungen war.

In der Loipe war Geiger, der bei seinem Triple-Sieg in Seefeld viel Selbstvertrauen getankt hatte, noch einen Tick schneller als Riiber. Im Massenstart über zehn Kilometer schob der 27-Jährige die Skispitzen knapp vor dem Norweger ins Ziel. Beim zweiten Teil des Wettbewerbs war dann das Fluggefühl gefragt. Riiber flog der Konkurrenz davon und schnappte sich überlegen den Sieg. Lamparter (96,5 Meter) sicherte sich hauchzart mit 0,5 Punkten Vorsprung noch Platz zwei vor Geiger (97 Meter) .

Julian Schmid als Fünfter und Terrence Weber auf Rang sieben machten das gute DSV-Ergebnis perfekt. Johannes Rydzek, Wendelin Thannheimer, David Mach und Manuel Faißt landeten auf den Rängen 16 bis 19.

Geiger gewinnt taktisches Rennen

Über die 10 Kilometer hielt sich Geiger wie Teamkollege Schmid von Beginn an unter den Top Ten der Führungsgruppe. Nach fünf Kilometern war das Feld inklusive der Mitfavoriten Riiber, Jens Luraas Oftebro (NOR) und Thomas Rettenegger (AUT) noch eng zusammen. Bei 6,2 Kilometer zündeten Geiger und Manuel Faißt überraschend eine kleine Rakete und versuchten sich abzusetzen, doch das Feld fing die Ausreißer schnell wieder ein.



Auch Schmid machte in der Folge Tempo, und versuchte sich mit Faißt und Geiger in der Topgruppe abzusetzen. Im Zielsprint brachte Geiger die Skispitzen 0,2 Sekunden vor dem norwegischen Topfavoriten Riiber ins Ziel. Oftebro stürmte vor Rettenegger auf Rang drei. Schmid wurde Fünfter.

Auch Faißt (12.) und Weber (13.) ließen auf ein gutes Endergebnis hoffen. Thannheimer (16.), Rydzek (24.), Tristan Sommefeldt (29.) und David Mach (41.) ergänzten den DSV-Zwischenstand, konnten auf der Schanze aber nicht mehr in die Entscheidung um die Plätze auf dem Treppchen eingreifen.