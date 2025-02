Nordische Kombination Premieren-Sieg - Armbruster schreibt Geschichte Stand: 01.02.2025 15:05 Uhr

Nathalie Armbruster feiert beim Seefeld-Triple im Individual Compact einen historischen Sieg. Zum ersten Mal gewinnt eine deutsche Kombiniererin einen Weltcup. Sie profitiert davon, dass Norwegens Top-Athletin nicht mehr im Langlauf der Nordischen Kombination starten durfte.

Von Marjorie Maurer

Die 19-Jährige, die am Vortag einen dritten Platz gefeiert hatte, zeigte zunächst auch im Skispringen eine überragende Leistung. Mit 103 Metern gelang Armbruster ein starker Sprung. Die Norwegerin Ida Marie Hagen erwischte sogar noch einen besseren Sprung und wäre als Führende in den Langlauf gegangen - sie fiel aber durch die Materialprüfung und wurde nachträglich disqualifiziert.

Armbruster mit großem Vorsprung und großen Emotionen

So war der Weg für Armbruster frei. Sie ging als Führende in die Loipe und behauptete ihre Spitzenposition. Mit einem überragenden Vorsprung von 37,70 Sekunden triumphierte die deutsche Kombiniererin vor der Norwegerin Gyda Westvold Hansen, Dritte wurde Haruka Kasai (Japan/+41,7 Sekunden).

"Ich bin so überwältigt, ich kämpfe so mit den Tränen" , sagte Armbruster im Sportschau-Interview nach ihrem historischen Sieg. "Ich bin so glücklich, ich bin so dankbar für all die Menschen, die das möglich gemacht haben." Ihr Dank ging auch an ihre Techniker: "Ich hatte heute wirklich saugeiles Material."

Es ist der 15. Podestplatz für die Schwarzwälderin, aber ihr erster Weltcupsieg. Und überhaupt der erste Weltcupsieg einer deutschen Kombiniererin.

Armbruster: "Eat Pasta, ran faster"

"Das war richtig cool" , hatte Armbruster nach ihrer starken Leistung im Springen im Sportschau-Gespräch gesagt. "Ich hoffe, dass ich nochmal so einen guten Lauf machen kann."