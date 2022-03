Geiger schwächster deutscher Springer

Eine herbe Enttäuschung erlebte Vinzenz Geiger, der schon bei 117,5 Metern landete und damit auch die letzten Hoffnungen auf den Sieg im Gesamtweltcup ad acta legen musste. Geiger geht als 29. mit einem Rückstand von 2:50 Minuten auf Riiber in das Rennen. Dabei lag der Einzel-Olympiasieger im Kampf um die große Kristallkugel als Dritter noch gut im Rennen. Aus dem Dreikampf ist nun ein Zweikampf zwischen Riiber und Lamparter geworden. Der Bayer wird den Rückschlag verkraften können, den Lauf seines Lebens lieferte er ohnehin beim Jahreshöhepunkt ab - mit Gold im Einzel bei Olympia.

Dort war Riiber von Corona ausgebremst worden. Das scheint den Norweger umso mehr angestachelt zu haben. Neben dem Gesamtsieg hat Riiber noch eine Bestmarke im Blick: Mit 45 Siegen im Weltcup liegt nur noch drei Siege hinter dem Rekord von Hannu Manninen in der ewigen Bestenliste. Und Sieg Nummer 46 scheint nach dem Riesensatz heute nur noch Formsache.

Faisst und Frenzel auf Podestplatzkurs

Manuel Faißt (SV Baiersbronn/5./129 Meter) und Eric Frenzel (SSV Geyer/7./125,5 Meter) gehen zumindest mit guten Podestplatzchancen in den Wettkampf. Platz drei ist für Faißt nur sechs Sekunden entfernt, für Frenzel sind es machbare 18 Sekunden auf Bronze.

Rydzek ist alles zu zutrauen

Auch Johannes Rydzek (SC Oberstdorf), der zeit 13. kann noch einen gewaltigen Satz nach vorn machen. 122,5 Meter bedeuteten zwar zwei Minuten Rückstand auf Riiber, aber nur eine Minute auf das Siegertreppchen. Eine grandiose Aufholjagd ist dem besten Läufer im Feld immer zu zutrauen Julian Schmid (SC Oberstdorf) wird versuchen, sich an die Fersen von Rydzek zu heften. Er geht nach ebenfalls 122 Metern wenige Sekunden nach seinem laufstarken Teamkollegen ins Rennen. Terence Weber (SSV Geyer/20./119 Meter) war zuletzt in der Loipe nicht ganz so schnell unterwegs, ob er das Tempo halten kann, wird sich zeigen.

Rießle wieder enttäuschend

Auch in Oslo bekam Fabian Rießle (SZ Breitnau) seine Probleme auf der Schanze nicht in den Griff. Der Routinier, der Olympia verpasst hatte, landete schon bei 117,5 Metern - und drei Sekunden vor Geiger und 2:47 Minuten nach Riiber als 28. ins Rennen.

Finale im heimischen Schonach

Nach Oslo freuen sich die Kombinierer zum Abschluss auf ein Heimspiel am 12./13. März in Schonach.

Quelle: Sanny Stephan