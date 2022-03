Nordische Kombi | Schonach

Riiber dominert Springen der Nordischen Kombination

Stand: 12.03.2022, 12:16 Uhr

Jarl Magnus Riiber schickt sich an, beim Weltcupfinale der Nordischen Kombinierer in Schonach das Gelbe Trikot zu übernehmen. Nach dem Springen liegt der Norweger klar in Führung. Die Deutschen schlugen sich achtbar.